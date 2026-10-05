Bürgerbeteiligung Eichholzfriedhof: Viele Ideen für eine dem Ort angemessene Weiterentwicklung

Der historische Eichholzfriedhof soll in den kommenden Jahren als Erholungs- und Grünfläche weiter aufgewertet werden. Mit dem Konzept zur Weiterentwicklung des Eichholzfriedhofes erarbeitet die Stadt Arnsberg innovative und sensible Lösungen, um den Friedhof in einen Naherholungsraum, ein Naturrefugium und einen Stadtteilpark umzugestalten. Dabei soll das Konzept soll den Ansprüchen des Ortes als Begegnungsstätte ebenso gerecht werden wie seiner denkmalschutzbezogenen Gestaltung, seiner kulturellen Eigenschaften und besonderen Potentialen.

Wie dieses Konzept praktisch umgesetzt werden und der besondere Ort bedarfsorientiert weiterentwickelt werden kann, stand im Mittelpunkt einer Bürgerbeteiligung, zu der die Stadt Arnsberg gemeinsam mit dem Altstadtmanagement eingeladen hatte.

Quelle: Lisa Vinnytska, Altstadtmanagement Arnsberg

Rund 70 Bürgerinnen und Bürger nutzten am Mittwoch, 23. September, das sonnige Wetter, um ihre Anregungen, Wünsche und Hinweise für die künftige Gestaltung des Eichholzfriedhofs einzubringen. Dabei entwickelte sich eine rege Diskussion über die Qualitäten des Areals und mögliche Veränderungen. Bei der Vielzahl unterschiedlicher Vorschläge zeigte sich vor allem eines: Der historische Friedhof ist ein sehr beliebter Ort, der künftig noch stärker der Erholung dienen soll – und gleichzeitig seine bedeutsame Geschichte für alle erlebbar machen muss.

Quelle: Lisa Vinnytska, Altstadtmanagement Arnsberg

Zu den Anliegen der Teilnehmenden zählten eine höhere Aufenthaltsqualität, bessere Wegeverbindungen, eine naturnahe Gestaltung, eine gepflegte Anlage sowie eine stärkere Betonung der historischen Bedeutung. Dies soll unter anderem in enger Zusammenarbeit mit dem Friedhofsverein geschehen, der sich bereits seit Jahren vor Ort engagiert. Alle eingegangenen Hinweise werden nun ausgewertet und fließen direkt in die weitere Planung ein. Der Umbau des Eichholzfriedhofs ist eines von mehreren Projekten im Rahmen der Erneuerung der Altstadt Arnsberg. Das Projekt wird aus Mitteln der Städtebauförderung von Bund und Land gefördert.

Allgemeine Informationen zur Erneuerung der Altstadt Arnsberg gibt es unter dem Link www.altstadt-arnsberg.de.