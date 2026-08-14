Bühnenzauber: Arnsberg startet in eine facettenreiche Kultursaison

Wenn die Tage kürzer werden, öffnet sich der Vorhang für das neue Herbst-Winter-Kulturprogramm im Sauerland-Theater und in der KulturSchmiede Arnsberg. Insgesamt 33 Highlights versprechen eine magische Mischung aus Theater, Musical, Comedy und Travestie.



Vielfältiges Programm zum Auftakt



Der Startschuss fällt am 5. September mit den „Pubertäts-Docs“, die mit humorvollen Einblicken den Alltag zwischen Wachstumsschüben und emotionalen Achterbahnfahrten beleuchten. Am 26. September erklärt „Jäger“ Sven Klussmann die Mechanik moderner Informationsspeicherung und fordert das Publikum zum Live-Quiz heraus.



Für großes Schauspiel sorgt am 15. Oktober das Neues Globe Theater mit Borcherts Antikriegsdrama „Draußen vor der Tür“, das in einer ausdrucksstarken und intensiven Inszenierung zu sehen ist. Einen humorvollen Höhepunkt verspricht zudem der 4. November: Dann gastiert Bernd Stelter im Sauerland-Theater und bietet knapp 600 Gästen ein zweistündiges Programm gegen Sorgenfalten – ganz ohne Botox, allein durch Lachen.



Jubiläen und Premieren in der KulturSchmiede



In der KulturSchmiede gibt es in der kommenden Saison gleich mehrmals Anlass zum Feiern. Den Anfang macht am 20. September die Jazz Police Olsberg, die ihr zehnjähriges Bestehen mit hochkarätigen Gästen begeht.



Am 10. Oktober feiert Peter Lengheit alias „Haui“ den Schlagersänger Howard Carpendale in einem vielseitigen Comedy-Konzert. Auch das Arnsberger TEATRON Theater blickt auf eine lange Historie zurück und präsentiert vom 13. bis 15. November Ein- und Rückblicke aus 35 Jahren Theaterarbeit.



Ein besonderes Debüt folgt am 22. November, wenn der beliebte Poetry Slam Arnsberg erstmals auf der Bühne der KulturSchmiede Premiere feiert und junge Wortkünstler mit überraschenden Texten präsentiert.



Glanzvoller Jahresausklang im Sauerland-Theater



Schillernd und glamourös zeigt sich das Sauerland-Theater kurz vor dem Jahreswechsel. Am 12. Dezember präsentiert Travestie-Queen Maria Crohn ihre Show der Verwandlungskunst. In der Vorweihnachtszeit folgen herzerwärmende Töne mit den zwei Traditionskonzerten des Männerchors Arnsberg. Den musikalischen Schlusspunkt der Saison setzen schließlich am 15. Dezember die schwedischen Ringmasters. Das Quartett nimmt die Gäste mit auf eine Reise durch die Winter-Weihnachtswelt und verbindet Klassiker, schwedische Weisen sowie Broadway-Hits im perfekten Barbershop-Stil.



Vorverkauf und Information



Tickets für die meisten Veranstaltungen sind im Vorverkauf über www.reservix.de erhältlich. Der gedruckte Programmflyer liegt an den bekannten Stellen aus. Eine digitale Version steht auf der Website der Stadt Arnsberg unter www.arnsberg.de/wohnen-leben/kultur zum Download bereit.