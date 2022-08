Bühne für das Schmallenberger Sauerland

Wenn heute um 18:00 Uhr Bürgermeister Burkhard König traditionell das Fass ansticht, ist sie eröffnet: Die 22. Schmallenberger Woche. Bis zum 21. August heißt es dann, dass die Stadt ihr Fest für Alle feiert. Das diesjährige Motto der Schmallenberger Woche 2022 lautet: „Made in … (Schmallenberg). Nicht nur für Schmallenbergs Dörfer heißt es sich auf eine ganz besondere Art und Weise zu präsentieren. Die Dörfermeile auf der Weststraße wird am Festwochenende farbenfroh, denn jedes Dorf hat eine eigene farbige Bühne, auf denen heißt es am Samstag und Sonntag „MADE IN ..“ . Kunst, Kultur, Kulinarik und viel Informatives haben die teilnehmenden Dörfer auch in diesem Jahr zu bieten.

Extra zur diesjährigen Schmallenberger Woche hat das WOLL-Magazin ein Extra-Magazin „Made in Schmallenberg“ aufgelegt. Der „Stadt der Familienunternehmen“, wie sie sich gerne bezeichnet, wird hierin mit seiner vielfältigen gewerblichen Wirtschaft vorgestellt. Das 132-seitige WOLL-Extramagazin gibt bei vielen Schmallenberger Unternehmen, am Samstag und Sonntag auf dem WOLL-Stand in der Weststraße. Interessenten können es für eine Kostenbeitrag von 3,80 Euro direkt beim WOLL-Magazin – Kückelheim 11 – 57392 Schmallenberg – info@woll-magazin.de erwerben.

WOLL-Extramagazin „Made in Schmallenberg“

Stadtkapelle und Wellblech

Der musikalische Auftakt nach der feierlichen Eröffnung und dem Fassanstich wird von der Stadtkapelle Schmallenberg und der Brass-Pop-Band Wellblech aus dem Sauerland gestaltet. Zu den absoluten Höhepunkten gehört am Freitag der Auftritt der Kultband Höhner.

Programmübersicht: 22. Schmallenberger Woche 2022

„Zu dieser Festwoche sind viele Neuerungen und Überraschungen geplant“, verrät der 1. Vorsitzende Heribert Störmann der Aktionsgemeinschaft Schmallenberger Woche e.V. Die 22. Schmallenberger Woche zu feiern – heißt auch, dass das ehrenamtlich organisiert Open-Air-Stadtfest, nach wie vor ohne Eintritt auskommt. Der Ursprungsgedanke, den Zusammenhalt der Stadt und ihrer Dörfer zu forcieren, das Verständnis der Bürger untereinander zu stärken, Brücken zu schlagen und die Besonderheiten der Menschen und ihres Schaffens in den Focus zu stellen, wird nach wie vor gelebt. Abgesehen davon, wäre die Schmallenberger Woche ohne die Unterstützung der zahlreichen in Schmallenberg ansässigen Firmen und Geschäftsleute nicht möglich.

An fünf Tagen heißt es ebenfalls im „Historischen Stadtkern“ Schmallenbergs: Unterhaltung, Spaß sowie zahlreiche Höhepunkte, musikalische Rahmenprogramme und Live-Konzerte mit international bekannten Bands und Live-Act-Akteuren, auf die sich alle Besucher bereits jetzt freuen können. Auf dem Schützenplatz wird unter anderem das neue Gastro-Festzelt begeistern. Während sich auf der Weststraße die teilnehmenden Dörfer präsentieren, werden sich im oberen Teil der Oststraße heimische Unternehmen präsentieren. Ein großartiges Kids-Programm unter dem Motto: „Schmallenberg in Action“ rundet wieder ein durchdachtes Konzept ab. Hierzu wird es einen separaten Flyer geben, damit Kinder und Jugendliche ebenfalls einen perfekten Überblick bekommen. Traditionell eingebunden sind die Partnerstädte Burges Hill und Wimeraux. Nicht zu vergessen die 14. Oldtimer Classic, die alle Fans historischer Fahrzeuge (Automobile und Motorräder) begeistern wird.