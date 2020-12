Büdenbender-Musterhaus in Bestwig

Nicht wenige Sauerländer Familien haben in den letzten Jahren in ein Büdenbender-Haus Einzug gehalten. Das Familienunternehmen Büdenbender aus Netphen im Kreis Siegen-Wittgenstein ist nicht nur der räumlichen Nähe wegen interessant für künftige Hausbesitzer.

Besonders für auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz achtende Hausherren, ist ein Büdenbender Haus attraktiv. Um seinen Kunden im Sauerland die Möglichkeit zu geben, ein solches einmal vor Ort zu besichtigen, hat die Firma vor Kurzem in Bestwig ein Musterhaus fertiggestellt. Hier vor Ort in der Heinrich-Heine Straße 3, kann man sich einen Eindruck von einem Haus mit hochmoderner technischer Ausrüstung und besonderem Wohlfühlklima machen. Letzteres wird dank der Büdenbender-Klimawand atmo-tec® plus erzeugt, einer Außenwand mit massiver, kammergetrockneter Holzfachwerkkonstruktion. Ganz ohne PE-Folien und Styropor.

Quelle: WOLL MBO

Neben einer sehr guten Energieeffizienz hat man vor allem auf den Einsatz geprüfter und gesundheitsoptimierter Bauprodukte geachtet, zertifiziert durch das unabhängige Sentinel-Haus-Institut.

Im Inneren des Hauses gibt es moderne, ansprechende Architektur auf 143 m² Wohnfläche, perfekt also für Familien. Das Obergeschoss hat gleich vier Schlafräume und ein großzügiges Familienbad. Der vorgezogene dritte Giebel gibt dem Elternschlafzimmer ebenso wie dem Wohnraum im Erdgeschoss – mit offener Küche und Essbereich - zusätzlich Raum und Licht.

Quelle: WOLL MBO

Ausgestattet ist das Musterhaus mit hocheffizienter Haustechnik von Viessmann und einem modernen Smart-Home System, das keine Wünsche offenlässt.

Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie das Musterhaus. Nach vorheriger Terminabsprache oder jeden Samstag und Sonntag jeweils zwischen 14 und 17 Uhr.



Das Haus Fortuna ist im Rahmen der Aktion #createhome mit einem 100 cm hohen Kniestock ab 311.458 Euro – inkl. Bodenplatte und Photovoltaikanlage in der Ausbaustufe – fast fertig erhältlich.

Quelle: WOLL MBO

Bautafel:

Name: Fortuna

Bauweise: diffusionsoffene Holzständerbauweise.

Maße: 9,8 x 10,5 m.

Satteldach mit 38 Grad Dachneigung und 150 cm Kniestock

Wohnfläche 143 m²

Grundfläche 152 m²

Ihre Ansprechpartner vor Ort

Arno Göbel: Tel. 0152 – 0331 0412

Mail: agoebel@buedenbender-hausbau.de

Martin Schäfer: Tel. 0178 – 196 4274

Mail: mschaefer@buedenbender-hausbau.de