Bücherkiste lenneWerk

7. Oktober 2025 | < 1 Minute Lesezeit
Bücherkiste leneWerk

Quelle: lenneWerk

Stöbern, kaufen, Gutes tun

Wer gerne liest und dabei etwas Gutes tun möchte, sollte unbedingt die Bücherkiste lenneWerk entdecken. Hinter dem erfolgreichen eBay-Shop steht die LenneWerk gGmbH, eine gemeinnützige Einrichtung des Sozialwerks St. Georg in Schmallenberg. Ihr Ziel: sinnvolle Arbeitsplätze für psychisch kranke und behinderte Menschen schaffen – und das mit großem Erfolg.

Seit 2015 stellt das Team gebrauchte Bücher, CDs, DVDs und Spiele ins Netz. Fast 24.000 Bücher wurden so schon verkauft – von Romanen über Fachliteratur bis hin zu echten Raritäten. Ein besonderes Highlight: der Verkauf eines gesuchten Antiquariatsbandes für über 350 Euro. Die Kundschaft ist begeistert, was sich in den Top-Bewertungen auf eBay widerspiegelt.

Jeder Einkauf bei der Bücherkiste unterstützt direkt die Arbeit von LenneWerk und eröffnet Menschen neue Chancen. Und das Beste: Auch Leserinnen und Leser können mithelfen, indem sie ihre eigenen Bücher spenden, die dann über den Onlineshop neue Besitzer finden.

Also: Einfach mal reinschauen, stöbern und mit jedem Klick Gutes tun. Hier geht’s zum Shop: www.ebay.de/str/buecherkistelennewerkstatt

Bild von Hoffe, Hermann-J.

Hoffe, Hermann-J.

Weitere Beiträge ansehen

