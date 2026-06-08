Buchtipp: Sauerland-Pauerland – Hier fliiiegt die Kuh.

Paul Hufnagel legt mit „Sauerland Pauerland – Hier fliiiegt die Kuh“ mehr als eine Sammlung heiterer Sprüche vor: Die abwechslungsreichen Texte machen das Buch zur Fundgrube regionaler Sprache und Lebensart. Das Buch entfaltet ein ganzes Lebensgefühl: Es erzählt vom Malochen und Feiern, vom Schützenfest, vom Wandern durch den Herbstwald und vom Winter mit Rodeln und langen Nächten. Der Autor trifft den richtigen Mix aus heiterem Dialektwitz und warmherzigen Gedichten. Von urkomischen Tierbildern bis zu sehnsuchtsvollen Naturbeschreibungen und Gemeinschaftsbekundungen, wie etwa in „Wir holen die Kuh vom Eis“.



Besonders reizvoll ist die wiederkehrende Wortschöpfung „Pauerland“ und das immer präsente Motiv „Hier fliegt die Kuh“, die dem Text Identität und Charme verleihen. Ob man nun stolz auf seinen eigenen Ortsspitznamen ist oder wissen will, was überhaupt damit gemeint ist, hier findet man es heraus. Daneben blitzen immer wieder augenzwinkernde Alltagsbeobachtungen auf, voller Wortwitz und selbstbewusstem Humor. So entsteht ein abwechslungsreiches Buch, das gleichermaßen zum Schmunzeln wie zum Innehalten einlädt.



Ein warmherziges, witziges und erkenntnisbringendes Buch für alle, die das Sauerland im Herzen tragen und für alle, die es neu entdecken möchten.



Paul Hufnagel

Sauerland Pauerland – Hier fliiiegt die Kuh.

600 Sprüche, Redewendungen, Geschichten, Gedichte und über 190 OrtsspitznamenWOLL-Verlag, ISBN: 978-3-912023-07-7, 15,90 Euro

