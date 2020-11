Buchtipp: Paula Pitrelli und der unheimliche Nachbar

Anke Kemper aus Freienohl veröffentlicht Kinderkrimi

Umzug ins Sauerland. Paula und Ihre Mutter haben Dortmund den Rücken gekehrt und ziehen ins alte Häuschen der Oma. Während die Mutter renoviert, putzt und einrichtet, macht sich Paula daran, Freunde zu finden und die Umgebung zu erkunden. Doch dass direkt in ihrer neuen Nachbarschaft seltsame Dinge vorgehen, hätte sie nicht vermutet.

Anke Kemper aus Freienohl hatte bereits sehr früh ein Faible für Texte und auch fürs Theater. Was als Schülerin mit der Entwicklung eines Hörspiels begann, führte sie bald mit dem Schreiben lustiger und spannender Kurzgeschichten und – als logische Folge ihres Hobbies Laientheater – auch von Theaterstücken fort. „Mit unserer Theatergruppe Holterdipolter spielen wir meine Stücke bereits seit zehn Jahren“, erzählt Anke Kemper. Nicht nur die eigenen, sondern auch rund 400 Werke von anderen Autoren, vermarktet sie inzwischen im gesamten deutschsprachigen Bereich im eigenen Theaterverlag.

Schreiben und Malen – Inspiration und Leidenschaft

Eine weitere Leidenschaft, die Anke Kemper seit ihrer Jugend begleitet, ist die Malerei. Was mit ersten Versuchen auf der geschenkten Staffelei begann, hat sich weiterentwickelt zu dekorativen Wandbildern auf Leinwand sowie am Computer erstellten Illustrationen für Bücher oder auch für das WOLL-Magazin. Es ist daher nicht verwunderlich, dass auch ihr neues Kinderbuch mit eigenen Zeichnungen dekoriert wurde.

Und so fiebert man mit beim visuell unterstützten Lesen, wenn Paula und ihre beiden Freunde aufregende Zeiten erleben. Die Spannung steigt. Was macht der fremde Mann da im Haus der Nachbarin, die doch im Krankenhaus liegt? Da stimmt was nicht! Das Trio legt sich auf die Lauer, um die Sache zu klären …

Für Pia und die Kids von heute

Foto: S. Droste

„Über die Abenteuer von Paula habe ich vor zwölf Jahren für meine damals achtjährige Tochter Pia geschrieben“, verrät Anke Kemper. „Die Kleine fand die Geschichte damals so spannend, dass ich mir denke, dass sie auch andere Kinder in den Bann ziehen und zum Lesen motivieren wird“, denkt sie. Doch bevor der alte Text nun zu einem Buch für Kinder von heute verarbeitet werden konnte, musste er von vorne bis hinten aktualisiert werden. „Schon erstaunlich, wie sehr sich der Alltag der Kids in den wenigen Jahren verändert hat, insbesondere im technischen Bereich“, sagt Kemper und lacht, und sie ergänzt: “Welcher Schüler griff damals schon zum Handy, um Freunde zu sprechen? Da fuhr man auf dem Fahrrad schnell dorthin!“

Flüsterton: Achtung Paula, versteck dich!

Nun ist das Buch erschienen; die erste Auflage findet, nicht nur hier im Sauerland, regen Absatz, und es erhält seinen Platz in den Regalen der Kinderzimmer neben den Geschichten von Enid Blytons „Fünf Freunden“ oder denen der „Drei ???“. Ob die jungen Leser die 136 Seiten nun in der Kuschelecke oder lieber mit der Taschenlampe unter der Bettdecke verschlingen, bleibt Geschmackssache. Gänsehaut kommt so oder so auf, wenn es richtig spannend wird. Wer wollte Paula da nicht flüsternd warnen, wenn sie dort unten im dunklen Keller ihrer Detektivarbeit nachgeht und sich plötzlich Schritte nähern…?

Doch Schluss jetzt mit dem Buchinhalt, bevor der Spoiler-Alarm ausgelöst werden muss. Selber lesen, macht ohnehin mehr Spaß. Der Kinderkrimi „Paula Pitrelli und der unheimliche Nachbar“ ist im WOLL-Verlag erhältlich. Natürlich dürfen nicht nur Kinder Paulas Abenteuer lesen, sondern auch Erwachsene, die sich an ihre schöne, aufregende Kindheit im Sauerland erinnern möchten.