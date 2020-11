Buchtipp: Papstbiographie

Der Velmeder Wolfgang Rinschen hat bereits sein viertes Buch herausgebracht: „Johannes Paul II. – Ein Leben im Namen Gottes“. Dazu inspirierte den Heimathistoriker seine Frau Therese, die den Papst noch zu dessen Zeit als Kardinal Karol Wojtyła an der Krakauer Universität getroffen hatte. Das Besondere an Rinschens Biographie: „Meine Frau und ich haben in Polen sämtliche Stätten seines Wirkens besucht.“ So entstand innerhalb von vier Jahren ein 200 Seiten langes „Lebensbild“. Rund 350 Fotos zeigen dabei das Leben dieses „besonderen Zeitzeugen“, dessen Blutreliquie sich auf Initiative des Autors seit 2019 in der Andreas-Kirche Velmede befindet.

Wer Interesse an dem Buch hat, kann sich direkt an den Autor wenden: rinschen-wolfgang@web.de