Buchtipp: Norbert und Kalle

Mit „Norbert und Kalle – Geschichten aus dem Unterholz“ erscheint ein liebevoll gestaltetes Kinderbuch im WOLL-Verlag. Die Autorin nimmt die Leser mit auf die Reise von Norbert und Kalle, zwei Sporen, die ihre Reise in ein neues Leben in einem Wald antreten. Doch nicht nur Kalle und Norbert erleben ein lebensveränderndes Abenteuer, auch Birk der Porling, zwei Pilzsammler und ein Igel sind im Wald unterwegs.



Die Geschichte ist in Reimen erzählt und bringt mit ihren Versen eine besondere Stimmung beim Lesen mit sich. Neben der spannenden Geschichte können Kinder hier einiges über das Leben des Waldes lernen. Wie der Weg von der Spore zum Pilz aussieht, über Gefahren im Wald, die man am besten gemeinsam bewältigt, bis hin zur Vielseitigkeit der Birke. Illustriert wird das Buch von farbenfrohen, gezeichneten Bildern, die die Reise der beiden begleiten. Auch hier finden sich die Lernanlässe der Geschichte wieder.



Ein tolles Kinderbuch für Vorleseabende mit fesselnden Reimen und starken Bildern.