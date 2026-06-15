Buchrezension von dem Roman: „Auf anderen Wegen“

Von den WOLL-Praktikantinnen: Merle (17) und Emily (17)

Die Geschichte handelt von Katherina Reims, Mitte Fünfzig, Fotografin, Ehefrau und Mutter. Trotz ihrem scheinbar perfekten Leben ist sie mit ihrer beruflichen Lage unzufrieden. Sie entscheidet sich dazu, fristlos ihren Job als Fotografin zu kündigen und trotz des abrupten Beruflichen-Halts schlägt sie neue Wege ein und findet heraus, dass der größte Teil ihres Lebens auf Lügen basiert. Besonders attraktiv wird das Buch durch die lockere und lebensnahe Art der Erzählung. Die Geschichte wirkt authentischer und die Handlung lässt sich leicht verfolgen. Ein weiterer Pluspunkt des Romans ist die detailreiche Beschreibung der Gefühle und Gedanken der Figuren. Es bietet die Chance für Leser, Entscheidungen oder Aussagen besser nachzuvollziehen. Dadurch entsteht eine enge Verbindung zur Hauptfigur und ihre Erlebnisse wirken besonders emotional und authentisch.

,,Auf anderen Wegen“ wirkt auf den ersten Blick eher unscheinbar, doch wenn man mal einen genaueren Blick reinwirft wird schnell klar, dass die Mischung aus Entwicklung und Spannungsroman das Buch besonders abwechslungsreich und interessant macht. Es handelt zum einen von einigen spannenden Wendungen und gelüfteten Geheimnissen in Katharinas Leben doch zum anderen haben Leser-/innen die Chance Katharinas persönliche Entwicklung nachverfolgen zu können.

Besonders ansprechend mag dieses Buch für Leser-/innen aus dem Sauerland sein, da es einen persönlichen Bezug zur Geschichte bietet, doch auch für Menschen die unzufrieden mit etwas sind, sich jedoch den ersten Schritt nicht wagen, sollten es in Erwägung ziehen, ,,Auf anderen Wegen“ zu lesen.

Jetzt erhältlich im WOLL-Verlag:

Roman von Petra Stremme: Auf anderen Wegen