Buchbesprechung: Drolshagen, Geschichte & Gegenwart

Der Drolshagener Theologe Prof. Hubertus Halbfas ist bekannt für sein Engagement als Initiator und langjähriger Vorsitzender des Drolshagener Heimatvereins. Von 2000 bis 2008 war er ebenfalls Vorsitzender des Kreisheimatbundes Olpe und veröffentlichte bereits eine ganze Reihe von Publikationen zur heimischen Region, dem Sauerland. Mit dem Buch „Drolshagen, Geschichte & Gegenwart“ über seine Heimatstadt, das einen Umfang von 508 Seiten mit 360 Abbildungen hat, liegt sein Hauptaugenmerk besonders auf den Begriff „Heimat“. Diese sei in seinen Augen nie etwas Fertiges, sie müsse sich immer wieder neu erschaffen, betont Halbfas in seinem Vorwort. Heimat bleibt für ihn ein immerfort gefährdetes Gut, also eine bleibende Aufgabe die es gilt, zu bewältigen. Inhaltlich beginnt der Autor mit einem Beitrag über den Erzbischof Anno von Köln, dem die Gründung der Drolshagener Clemenskirche zugeschrieben wird. Durch die Jahrhunderte behandelt er dann die kulturellen, politischen und religiösen Umbrüche der Zeit. Verschiedene Themen sind schon in den Olper Heimatstimmen bearbeitet worden, andere lokalpolitische Vorgänge werden noch einmal aus seiner Sicht beschrieben. Unter anderem wird der Erhalt eines Teils des historischen Klostergebäudes, heute von der Stadtverwaltung als Verwaltung und zu Ratssitzungen genutzt, nachdrücklich dokumentiert. Ein überaus interessantes Lesebuch für alle Drolshagener und Neuhinzugezogene (im Volksmund „Buiterlinge“ genannt).

Autor: Hubertus Halbfas/ 508 Seiten und 360 Abbildungen.

Das Buch ist zum Preis von 15,00 Euro in der Buchhandlung am Markt in Drolshagen erhältlich.