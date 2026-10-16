Bruchhauser Steine: Stiftung fordert stärkeren Schutz der Landschaft

Nach der Gerichtsentscheidung zum geplanten Windpark am Olsberger Heidkopf meldet sich die Stiftung Bruchhauser Steine zu Wort. Sie sieht grundsätzlichen Klärungsbedarf: Was bedeutet der Status „Nationales Naturmonument“ für den Schutz der umgebenden Landschaft?

Die Bruchhauser Steine sind ein markantes Wahrzeichen des Sauerlands und das erste Nationale Naturmonument Nordrhein-Westfalens. Nun rückt die Landschaft rund um die Felsen erneut in den Mittelpunkt einer Debatte über Windenergie und Landschaftsschutz.

Nach Angaben der Stiftung Bruchhauser Steine hat das Oberverwaltungsgericht Münster mit seiner Entscheidung vom 13. Oktober 2026 den Weg für vier Windenergieanlagen am Olsberger Heidkopf freigemacht. Die knapp 200 Meter hohen Anlagen sollen in direkter Sichtbeziehung zu den Bruchhauser Steinen entstehen.

Die Stiftung erklärt, die Entscheidung des Gerichts zu respektieren. Zugleich nimmt sie das Urteil zum Anlass, nach der Bedeutung des besonderen Schutzstatus zu fragen. Dabei geht es ihr um mehr als den Erhalt der Felsen selbst: Auch der Blick auf das Naturmonument und von dort in die Landschaft müsse berücksichtigt werden.

Zum Naturmonument gehört auch sein Umfeld

Aus Sicht der Stiftung ist die Auszeichnung als Nationales Naturmonument mit dem Versprechen verbunden, einen Ort von nationaler Bedeutung dauerhaft in seiner Eigenart und Wirkung zu bewahren. Die umgebende Landschaft sei ein wesentlicher Teil dieser Wirkung.

Seit Jahrzehnten engagiert sich die Stiftung für den Erhalt der Bruchhauser Steine. Zu ihren Aufgaben gehören Natur- und Artenschutz, Besucherlenkung sowie Umweltbildung mit Schulen und Gruppen. Nach eigenen Angaben kommen jährlich mehr als 40.000 Gäste, für die auch das Landschaftserlebnis eine wichtige Rolle spielt.

Die Präsidentin der Stiftung, Freifrau von Fürstenberg, betont: „Wir stellen die Energiewende nicht in Frage.“ Sie verbindet dies jedoch mit der Forderung nach einer ehrlichen Diskussion darüber, welchen Schutz der Status eines Nationalen Naturmonuments tatsächlich bietet – insbesondere für dessen Umfeld.

Appell an Politik und Verwaltung

Die Stiftung richtet ihren Appell an Politik und Verwaltung auf Landes- und Bundesebene. Der Schutzstatus Nationaler Naturmonumente müsse klar definiert werden und das landschaftliche Umfeld verbindlich einbeziehen.

Schutzkategorien dürften nach ihrer Auffassung nicht zu bloßen Ehrentiteln werden. Die Entscheidung zum Heidkopf wirft für die Stiftung deshalb eine Frage auf, die über das konkrete Windparkvorhaben hinausgeht: Wie lassen sich der Ausbau erneuerbarer Energien und der Erhalt besonders bedeutender Natur- und Kulturlandschaften miteinander vereinbaren?

Für die Stiftung Bruchhauser Steine steht fest, dass dabei auch die Sichtbeziehungen und das Landschaftserlebnis rund um die geschützten Felsen Gewicht haben müssen.