Bronze im Zweierbob nach langer Zwangspause

Anschieber Matthias Sommer kämpfte sich nach Knieverletzung zurück

Wer Matthias Sommer bei der Athletenübersicht auf der offiziellen Seite des BSD sucht, muss schon etwas scrollen, um den Bronzemedaillengewinner im Zweierbob zu finden. Der Anschieber des BSC Winterberg ist lediglich im Ersatzkader aufgelistet. Als Bremser von Christoph Hafer vom BC Bad Feilnbach gelang beim historischen deutschen Dreifachtriumph der dritte Platz hinter den favorisierten Bobs von Francesco Friedrich (BSC Sachsen Oberbärenburg) und Johannes Lochner (BC Stuttgart Solitude). Also wäre eigentlich eine Auflistung im ranghöchsten Bereich der Olympiakader logisch. Doch für die Nominierungen in die Elitegruppe zählen die Ergebnisse aus den Vorjahren.

Dass der ehemalige Sprinter, der seit 2014 als Bobanschieber aktiv ist, in dieser Zeit keine Ergebnisse lieferte hat Gründe. Der in Bochum lebende Sommer hatte die kompletten Wettkampfwinter der Saisons 2019/2020 und 2020/21 verletzungsbedingt pausieren müssen. Das stark lädierte Knie machte zwischenzeitlich sogar eine Fortsetzung der Karriere fraglich. Zwischen den beiden sechsten Plätzen im Weltcup jeweils in Innsbruck-Igls klafft demnach eine lange Pause in der Statistik. Seit dem 19. Januar 2019 war Matthias Sommer erstmals wieder in diesem Olympiawinter dabei. „Für Matthias freut es mich besonders. Gegen ihn bin ja fast noch selbst gefahren“, sagt der nur wenige Jahre ältere Winterberger.

ger Stützpunkttrainer Andreas Neagu über den 30-Jährigen. Sommer, in Schwerte geboren, blickt dabei auf einen vielversprechenden Beginn seiner Bobkarriere zurück. In St. Moritz gewann er beispielsweise im Viererbob des damaligen Winterberger Piloten Pablo Nolte 2018 Gold bei der JuniorenWeltmeisterschaft. Neben dem Bobfahren hat der ehemalige Sprinter eine weitere sportliche Leidenschaft. In Bochum ist er als Gast des VfL bei Bundesligaspielen anzutreffen, wenn es der Terminplan zulässt.

Im Eiskanal von Yanqing wurden die Mühen und die Geduld in der Rehabilitation belohnt. Matthias Sommer gewann die Bronzemedaille mit Christoph Hafer. Eine weitere Medaille blieb dem Bobteam Hafer im Viererbob knapp verwehrt. Nur sechs hundertstel Sekunden fehlten nach vier Läufen auf den Bob des Kanadiers Justin Kripps. Ob Matthias Sommer mit dann 34 Jahren in Italien noch am Start ist, erscheint fraglich. Allerdings hat er ja bewiesen, dass er ein echtes Stehaufmännchen ist. Und mit Mitte 30 zählt man als Anschieber noch lange nicht zum alten Eisen. Das bewies der 35-jährige Candy Bauer, der im Bob von Francesco Friedrich im Vierer Gold in China gewann.