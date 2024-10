Brilonerinnen im neuen deutschen Bundeskader im Rhönradturnen

Am Samstag, den 19.10.2024 vertraten die Geschwister Franziska und Marie Kraft den Ski Club Brilon bei den deutschen Meisterschaften im Rhönradturnen in Celle.

Trotz anfänglicher Schwierigkeiten mit dem unbekannten Boden, startete Marie mit einem guten Sprung und einer fast fehlerlosen Spirale in den Wettkampf. Vor allem in der sonst noch etwas unsicheren Musikkür bewies Marie starke Nerven und turnte diese ohne Sturz durch. Insbesondere in der Musikalität konnte sie sich im Vergleich zum letzten Wettkampf deutlich steigern. Bei Franziska verlief der Einstieg mit Sprung und Spirale etwas holpriger. Leider wurde ihre Schwierigkeit in Sprung nicht anerkannt und auch in Spirale musste sie einen kleinen Patzer einstecken. Dafür lief es in ihrer Paradedisziplin umso besser. Mit einer ausdrucksstarken Musikkür turnte sie sich zurück ins vordere Feld.

Am Ende erreichte Marie den 8. Platz und Franziska konnte sich mit nur 0,13 Punkten mehr auf den 6. Platz einreihen. Somit sind die Geschwister Teil des neuen deutschen Bundeskader. Im Anschluss traten nochmals die sechs Besten jeder Disziplin im Finale gegeneinander an. Marie gehörte zu den besten Spiraleturnerinnen des Tages und konnte somit ihre Leistung vom Vormittag im Finale nochmals überbieten. Sie belegte hier den 5. Platz.

Zum krönenden Abschluss des sehr langen Tages durfte auch Franziska ihre Musikkür als letzte Starterin im Finale zeigen. Mit einer fehlerlosen und unterhaltsamen Musikkür erturnte sie sich ihre persönliche Höchstwertung und sicherte sich damit die Bronzemedaille. Ein großer Dank gilt der heimischen Kampfrichterin Petra Burmann und all denen die an der Vorbereitung beteiligt waren.

Bevor die Wettkampfsaison beendet wird, stehen in zwei Wochen noch die deutschen Mannschaftsmeisterschaften in Dortmund an. Zusammen mit ihren Teamkolleginnen Anna Abeler, Hannah Süreth und Svea Tillisch gehen sie für den Ski Club Brilon an den Start.