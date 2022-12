Briloner Rhönradturner erfolgreich

Brilon/Wehye. Mit Sophie Beel, Jolie Gossmann, Paula Schodrok, Elif Kantar, Amelie Fritsch, Beyza Kantar, Jamie Krämer, Ria Schmitz und Finn-Luca Westermann war auch die Rhönrad-Abteilung des Ski-Club Brilons in Weyhe (Bremen) aktiv, und das überaus erfolgreich. Um ihr Können an diesem Tag zeigen zu dürfen, mussten die Turner im Vorfeld im Rahmen von vier Qualifikationswettkämpfen ihre Leistung unter Beweis stellen und wurden somit ausgewählt, den Westfälischen Turnerbund bei dem diesjährigen Deutschlandcup vertreten zu dürfen. Dabei gelang es unserer jüngsten Starterin Sophie, ihre Kür nahezu fehlerfrei zu turnen, womit sie den 3. Platz in der Altersklasse 11/12 erreichte. Im Zweikampf, bestehend aus Gerade und Spirale, startete Elif mit einer ebenfalls zufriedenstellenden Leistung in der Altersklasse 13/14, mit welcher sie den 1 Platz erzielte. Eine Altersklasse höher überzeugte Amelie mit ihrer Geradekür das gesamte Publikum und erzielte eine Wertung von 8,0 Punkten und damit den vierten Platz. Am Tag danach folgte der Wettkampf für die Altersklassen 17/18 und 19-24. Hierbei startete zu allererst Beyza, welche mit einer Punktzahl von 7,5 Punkten den 6. Platz erreichte. Im Anschluss turnte in derselben Altersklasseklasse Jamie, welche ihre Kür durchturnte und mit einer Wertung von 8,4 Punkten das Silbertreppchen besteigen durfte. Ria zeigte ihre Leistung in der Altersklasse 19-24 und durfte sich wie ihre Teamkolleg in, nach einer sehr ordentlichen Kür, über den 2. Platz freuen. Als einziger männlicher Starter aus unserem Verein trat Finn-Luca ebenfalls an. Trotz kleinen Startschwierigkeiten zeigte er eine tolle Kür und sicherte sich den ersten Platz.

Unter den sechs besten Vereinen Deutschlands

Mit dieser Anzahl an Turnern war der SC-Brilon nicht nur zum wiederholten Mal der Verein aus Westfalen, welcher die meisten Turner stellen durfte, sondern auch der Verein, welcher ebenfalls mit den älteren Turnern der Briloner Bundesklasse, bestehend aus Anna Abeler, Marie Kraft, Franziska Kraft und Hannah Süreth, an den deutschen Vereinsmannschaftsmeisterschaften teilnehmen durfte. Bei diesem Wettkampf durften nur die sechs besten Vereine aus ganz Deutschland antreten, weshalb allein schon die Anreise einen großen Erfolg für unseren Verein darstellte. ln der Spirale zeigten Anna und Marie überaus erfolgreiche Leistungen, während Hannah ebenfalls im Sprung mit einem gebückten Salto mit Schraube prahlte. Anna durfte zusätzlich ihr Können in einer Geradekür beweisen und erreichte eine Punktzahl von 11,25. Zuletzt präsentierten Hannah und Franziska jeweils eine gelungene Musikkür, womit sie und die beiden anderen Starterinnen als Mannschaft den 4. Platz aus ganz Deutschland erzielten.

Aufgrund des starken Zusammenhaltes innerhalb des Teams beendeten wir die erfolgreichen Wettkampftage mit einem gemeinsamen Essen und geselligen Abenden mit unseren motivierenden Trainerinnen Leonie Kienz und Silvia Rummel in unserer Unterkunft, wobei wir sehr viel Spaß hatten und die Zeit genossen.