Briloner Rhönrad-Sportler sind die Besten

Am Samstag, den 14.09.24, war Brilon Schauplatz eines spannenden Rhönrad-Wettkampfs, bei dem die Norddeutschen Meisterschaften sowie die Norddeutschen-Mannschafts­-Meisterschaften ausgetragen wurden. Zahlreiche Turnerinnen und Turner aus verschiedenen Vereinen gaben ihr Bestes in den Disziplinen Spirale, Gerade und Sprung.

Erfolge der Briloner Turnerinnen

Bei den Norddeutschen Meisterschaften am Morgen gingen insgesamt 13 weibliche und 4 männliche Turner an den Start. Besonders stark vertreten war der Ski-Club Brilon, für den Franziska Kraft, Marie Kraft, Hannah Süreth, Anna Abeler und Finn-Luca Westermann turnten. Leider musste Anna Abeler den Wettkampf nach zwei Disziplinen verletzungsbedingt abbrechen und belegte somit den letzten Platz.

Hannah Süreth zeigte eine solide Leistung und landete auf dem 11. Platz. Ihr fehlte nur knapp ein Punkt zur Qualifikation für die deutschen Meisterschaften – ein sehr knappes Ergebnis. Besser lief es für die Schwestern Franziska und Marie Kraft: Marie Kraft erkämpfte sich den 4. Platz und sicherte sich damit die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften, die am 19. Oktober 2024 in Celle stattfinden. Ein herausragender Erfolg gelang Franziska Kraft, die sich mit einer brillanten Darbietung den 2. Platz sicherte und damit Vize-Norddeutsche Meisterin wurde. Auch sie wird in Celle an den Start gehen.

Bei den männlichen Turnern startete für Brilon Finn-Luca Westermann. Da er nur die Disziplin Musikkür turnte, konnte er sich leider nicht für die Deutschen Meisterschaften qualifizieren und landete auf dem 4. Platz.

Historischer Erfolg für Briloner Mannschaft

Am Abend standen die Norddeutschen-Mannschafts-Meisterschaften im Fokus. Sechs Mannschaften kämpften um die begehrten Plätze, denn nur die besten drei Teams qualifizierten sich für die Deutschen Meisterschaften. Für Brilon gingen Franziska Kraft, Marie Kraft, Hannah Süreth und Svea Tillisch an den Start. In den vergangenen Jahren hatte das Briloner Team immer knapp die Qualifikation verpasst und landete auf dem undankbaren vierten Platz. Doch dieses Mal lief es anders: Die Turnerinnen des Ski-Clubs Brilon zeigten alle hervorragende Leistungen und erkämpften sich erstmals in der Vereinsgeschichte den 3. Platz, was die langersehnte Qualifikation für die Deutschen-Vereins­- Mannschafts-Meisterschaften bedeutet. Die Freude bei den Briloner Turnerinnen war überwältigend, und der Jubel kannte keine Grenzen. Die Deutschen-Vereins-Mannschafts-Meisterschaften finden am 09. November 2024 in Dortmund statt. Brilon drückt den Turnerinnen für diesen wichtigen Wettkampf fest die Daumen!

3. Qualifikationswettkampf zum Deutschland-Cup wieder sehr erfolgreich!

Am vergangenen Wochenende fand der dritte Qualifikations-Wettkampf zum Deutschland-Cup in Arnsberg statt. Die Briloner schickten nur ihre besten Turner ins Rennen, sodass dementsprechend gute Platzierungen heraussprangen. Von den angetretenen 19 Brilonern konnten 17 Turnerinnen und Turner das Ticket für den nächsthöheren Wettkampf ziehen. Denn am 5.10.24 werden in BRILON die besten 7 TurnerInnen jeder Altersklasse um die begehrten Plätze beim Deutschland-Cup kämpfen!

In den jüngeren Altersklassen werden an diesem Tag die Westfälischen Meister geehrt. Hier gehen für Brilon an den Start: Mia Ester, Merle Müller, Ella Becker und Lena Holthaus. Alle 4 haben guteChancen auf Treppchenplätze und den Sieg.In der Talentklasse 11/12 ist Brilon gut aufgestellt mit Charlotte Hoffmann, Emma Spenner, Maja Masztak und Justus Schodrock. Hier qualifizieren sich die besten 3 für die Teilnahme am Deutschland-Cup.

Bei den Jugendlichen und Erwachsenen kämpfen Ida Kelm (AK13/14 Spirale), Celina Köster (AK 13/14 Sprung), Paula Schodrock, Elif Kantar (beide AK15/16 Spirale), Jolie Gossmann (Ak15/16 Sprung), Amelie Fritsch (AK17/18 Spirale), Inken Albaum und Jamie Krämer (beide AK19+) um die beiden Tickets zum Deutschland-Cup. In diesen Altersklassen ist die Leistungsdichte besonders hoch.

Wir wünschen unseren Turnern eine weiterhin gute Vorbereitung, viel Erfolg und freuen uns sehrüber viele Zuschauer! Am gleichen Tag finden zusätzlich die Westfälischen Mannschaftsmeisterschaften der Schüler und Erwachsenen statt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt!

Die Platzierungen im Einzelnen: Ak7/8: 1. Mia Ester, 2. Merle Müller, 3. Ella Becker, 4. Lena Holthaus, 6. Elsa Becker, 12. Thea Hillebrand – AK11/12: 2. Justus Schodrock, 4. Charlotte Hoffmann, 8. Emma Spenner und Maja Matuszak, 12. Ronja Krüger – AK13/14 Spirale: 2. Ida Kelm – AK13/14 Sprung: 4. Celina Köster – AK15/16 Spirale: 1. Paula Schodrock, 2. Elif Kantar – AK15/16 Sprung: 4. Jolie Gossmann – AK17/18 Spirale: 3. Amelie Fritsch – AK19+: 1. Jamie Krämer, 6. Inken Albaum