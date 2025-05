Briloner Maxim Roor wird Profi beim Team REMBE Rad-Net

Junge Verstärkung aus dem Herzen des Sauerlands: Der 18-jährige Maxim Roor aus Brilon startet in seinem ersten Elite-Jahr als Radprofi für das neu formierte Team REMBE Rad-Net. Der jüngste Fahrer im Team hat einige Ziele und möchte sich vor allem sportlich weiterentwickeln.



„Die Umgebung ist super. Hier gibt’s viele Berge zum Trainieren, im Sommer ist es nicht zu warm und im Winter ist genug Raum für alle möglichen Wintersportarten“, beschreibt Roor seine Heimat: Brilon – die „Stadt des Waldes“. Der gebürtige Sauerländer kommt ursprünglich aus dem Mountainbike-Sport, wechselte nach zwei Jahren (2020) jedoch auf die Straße. Die letzten vier Jahre startete er für den RSV Gütersloh, lebte und trainierte aber dabei stets in Brilon.



Niederlande als Türöffner

Der Durchbruch erfolgte in der Juniorenklasse. Dort fuhr er zunächst für das Team Rose NRW sowie Embrace The World. Bei der Junior Cycling Tour Assen in den Niederlanden gewann er zwei Etappen und verpasste mit nur zwei Sekunden Rückstand knapp den Gesamtsieg. „Dadurch wurde Jörg Scherf (Teamchef von REMBE Rad-Net) auf mich aufmerk- sam“, erinnert sich Roor. Weiter ge- langen ihm mehrere nationale Siege

sowie der Gewinn der Silbermedaille bei den Landesmeisterschaften von NRW.



Auf seine U19-Zeit schaut Roor mit einem guten Gefühl zurück: „Es war eine sehr schöne Zeit mit dem Team und dem Landesverband. Wir waren bei vielen internationalen Rennen und im Frühjahr im Trainingslager.“





„Stimmung ist top“

Quelle: Maximilian König und Jannik Janssen

Beim Profi-Team von Manager Jörg Scherf möchte er sich vor allem in seiner großen Stärke, dem Zeitfahren, beweisen. „Darüber hinaus würde ich gern in der Radbundesliga als Jungfahrer vorn dabei sein, mich als Fahrer weiterentwickeln und ein nationales Rennen gewinnen“, beschreibt der Briloner seine Ziele für die kommende Saison.

Die Stimmung im Team sei erfrischend gut: „Ich finde, wir verstehen uns bis jetzt super. Wenn wir zusammen sind, hat man immer was zum Lachen. Weiterhin ist die Orga sehr professionell“, beschreibt Roor die Gemeinschaft bei REMBE Rad-Net.



Zeitfahr-DM als Ziel

Im Februar verbrachte das 20 Fahrer starke Team zweieinhalb Wochen auf Mallorca im Trainingslager. Die Saison wird für den Jüngsten im Team allerdings erst später losgehen. Zunächst steht das Abitur auf dem Plan.

Spätestens ab Mai wird Roor dann jedoch durchstarten – pünktlich zum Jahreshighlight, den Deutschen U23-Meisterschaften im Zeitfahren.