Briloner erfolgreich für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert

Am 30.04.23 war der Briloner Rhönradverein mit Sophie Beel, Aylin Wojtech, Svea Tillisch, Gwyn Krämer, Thea Mielke, Luise Abeler, Maike Flucht und Enno Willi Witiska in Dortmund bei der Norddeutschen Meisterschaft am Start. Brilon war damit zum wiederholten Male in Folge der größte Verein Norddeutschlands.

Damit diese sich für die Deutschen Meisterschaften qualifizieren, mussten sie es unter die ersten 12 Plätze schaffen und eine bestimmte Punktzahl in ihrer Altersklasse erreichen.

In der AKB 12 starteten zwei Turnerinnen aus dem Ski-Club-Brilon. Diese zeigten hervorragende Leistungen. Beide qualifizierten sich für die Deutschen Meisterschaften. Aylin Wojtech 1.Platz (18,80P) und Sophie Beel 3.Platz (17,95P).

In der AKB 13 starteten Svea Tillisch und Gwyn Krämer. Svea konnte ihre perfekten Leistungen heute nicht abrufen, sicherte sich aber den 5.Platz (20,70P) und ebenfalls ein Ticket für die Deutschen Meisterschaften. Gwyn belegte einen guten 16. Platz mit (16,10P) und lag leider knapp hinter dem 12. Platz.

Enno Willi Witiska turnte als männlicher Starter für Brilon in der AKB 13/14 und erzielte einen erfolgreichen 2. Platz (14,65P) und ebenso die Qualifikation.

Auch in der AKB 15/16 gab es eine Starterin des Ski-Clubs Brilon: Thea Mielke. Sie erturnte sich den 10. Platz mit stolzen 19,40 Punkten. Mit diesen kommt sie auch mit nach Berlin.

Luise Abeler und Maike Flucht turnten dieses Jahr in der AKB 17/18. Beide konnten sich mit dem 3.und 4. Platz und 22,10 und 20,95 Punkten auch qualifizieren.

Alle Turner fuhren zufrieden mit ihren Leistungen nach Hause und konnten den Tag ohne Verletzungen erfolgreich beenden. Fast alle von ihnen können sich auf die Deutschen Meisterschaft im Juni in Berlin freuen.