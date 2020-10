Brilon hat eine neue Waldfee

Amtszeit von Sarah Schleich endet zu „Brilon bei Nacht“

Ursprünglich sollte die neue Waldfee ja schon wie gewohnt im Frühjahr bei „Brilon blüht auf“ vorgestellt werden. Da machte aber Corona einen Strich durch die Planungen.

Wenn nun am Freitag, 30. Oktober die Einkaufsnacht in Brilon beginnt und die Besucher zum Bummel durch die Geschäfte starten, beginnt auch für die neue Briloner Waldfee endlich die Amtszeit. Wer es ist, bleibt bis um 20 Uhr das Geheimnis der BWT und des Bürgermeisters. Aufgrund der aktuellen Coronalage wird erstmals eine Waldfee digital und nicht vor Publikum am Rathaus präsentiert. In ganz kleinem Kreis wird die aktuelle Waldfee Sarah Schleich im Bürgersaal des Rathauses verabschiedet und die 17. Briloner Waldfee vorgestellt. Die Präsentation kann live im Internet unter https://www.facebook.com/briloner.waldfee/ verfolgt und anschließend als Video über die Internetseite www.briloner-waldfee.de angeschaut werden.

Die neue Waldfee wird dann die Stadt Brilon -in einem von der Firma Egger gesponserten Kleid- bis zu Beginn des Jahres 2022 repräsentieren.