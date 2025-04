Brauerei C. & A. Veltins ist neuer Partner des Skiklubs Winterberg

Gute Nachrichten für Winterberg: Die Brauerei C. & A. Veltins, Meschede-Grevenstein, ist mit sofortiger Wirkung Partner des Skiklubs Winterberg und erweitert ihr Wintersport-Engagement mit einem langfristig angelegten Sponsoring, das auch die St. Georg Schanze einschließt. „Wir freuen uns, dass wir fortan diesen sportlich-touristischen Bereich zusätzlich unterstützen können und damit die gemeinsamen Aktivitäten in Winterberg stärken“, so Veltins-Marketingdirektor Stefan Wiesmann. Damit können die Wintersportfreunde an der Schanze sowie in zahlreichen Gastronomien des Skiliftkarussells mit einem frischem Veltins anstoßen. Neben dem Ausschank in der Schanzengastronomie umfasst die Partnerschaft die Präsenz auf allen relevanten Werbeflächen an und im Umfeld der Schanze, im Biathlon- und Langlaufstadion am Bremberg sowie aufmerksamkeitsstarke Promotionaktivitäten. „Die Gespräche mit den Verantwortlichen des Skiklubs Winterberg waren von Beginn an sehr vertrauensvoll und partnerschaftlich, weil beide Seiten die Bedeutung des Wintersports in der Region zu schätzen wissen“, so Stefan Wiesmann.

Mehrjährige Partnerschaft mit Wintersport-Gastronomie

Die St. Georg Schanze, das Wahrzeichen des Skiklubs und der Stadt Winterberg, ist ein beliebtes Ziel für Besucher und Gäste der Stadt Winterberg und am Rothaarsteig. Die Schanzengastronomie „Die Schanze“, mit ihrer einladenden Sonnenterrasse auf 734 m ü.N., wird seit drei Jahren erfolgreich von der Klante GbR betrieben. Zuvor fanden umfangreiche Sanierungs- und Umbaumaßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Skiklub Winterberg statt, die der Schanze neues Leben eingehaucht haben. Die Betreiber der Schanzengastronomie, Andreas und Christoph Klante, sind mit dem „Alm Salettl“, der „Skihütte Rauher Busch“ und dem „Schneewittchen Haus“ für drei weitere Gastronomieobjekte in Winterberg verantwortlich. Angesichts der gastronomischen Kompetenz der Brauerei C. & A. Veltins besteht hier bereits eine erfolgreiche Partnerschaft. „Umso mehr freut es uns, die Familie Klante nun auch in ihrem Betrieb an der Schanze begleiten zu können“, resümiert Alexander Pack, Gebietsverkaufsleiter Gastronomie der Brauerei C. & A. VELTINS. So wird die Winterberger Skisprungschanze alsbald den Veltins-Schriftzug tragen. Helmut Tuss, Geschäftsführer des Skiklubs Winterberg: „Wir freuen uns sehr über die neue Partnerschaft mit der Brauerei C. & A. Veltins und besonders über die strategische Ausrichtung der Kooperation. Dies gibt uns in diesem Bereich Planungssicherheit.“

Veltins stärkt Gastronomie- und Markenpräsenz vor Ort

Der traditionsreiche Skiklub Winterberg ist einer der ältesten Wintersportvereine in Deutschland und mit über 1.500 Mitgliedern der größte Wintersportverein in der gesamten Region. Das Sportangebot reicht vom vielseitigen Breitensportbereich hin zum Leistungssport in verschiedenen Wintersportdisziplinen. Der Skiklub zeichnet sich durch sein hohes ehrenamtliches Engagement und seine international erfolgreichen Sportler aus. „Mit der ganzheitlichen Unterstützung des Skiklubs Winterberg leistet die Familienbrauerei einen weiteren gesellschaftlichen Beitrag“, sagt Stefan Wiesmann: „Für uns ist die Unterstützung eine Herzenssache, denn Vereine wie der Skiklub Winterberg leisten wichtige Aufgaben für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.“ Mit dieser Partnerschaft gibt die Brauerei C. & A. Veltins ein klares Bekenntnis zum heimischen Sauerland und stärkt die Veltins-Markenpräsenz in der Region. „Die Tourismusregion Winterberg bedeutet für unsere Brauerei einen wichtigen und starken Teil unseres Heimatmarktes“, so Wiesmann. „Die Zusammenarbeit mit dem Skiklub ist eine sinnvolle Erweiterung unseres bestehenden Sponsoring-Engagements, das bereits die VELTINS-EisArena sowie die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH (WTW) umfasst.“