Bourgund mit doppeltem Medaillenerfolg bei Jugend-DM

Am vergangenen Wochenende wurde das für mehr als 50 Millionen Euro umgebaute und modernisierte Lohrheidestadion in Bochum-Wattenscheid durch die Deutschen Jugendmeisterschaften der Altersklassen U18 und U20 eingeweiht. Das LAC Veltins Hochsauerland wurde von Lya Bourgund (TV Schmallenberg) und Luca Grobbel (VfL Fleckenberg) vertreten.

1500 Meter in 4:06,24

Luca Grobbel machte am späten Freitagnachmittag über die 1500 Meter den Anfang. Er startete im ersten Halbfinale. Unmittelbar nach dem Startschuss gab es eine kurze Sortierphase bis jeden Läufer seine Position im Feld gefunden hat. Der Jahresschnellste marschierte vornweg, Luca reihte sich an vierter Stelle ein oder lief zeitweise Schulter an Schulter mit dem Athleten auf Position drei. Bis etwa 400 Meter vor dem Ziel, als die Glocke die Schlussrunde einläutete, sah das sehr gut aus. Dann verschärften alle Läufer sehr stark das Tempo und „überrollten“ Luca. Die Geschwindigkeit war so hoch, dass es ihm schwer fiel zu folgen und er auf den letzten 200 Metern etwas verkrampfte. Im Ziel stoppte die Uhr 4:06,24 Minuten für Luca.

Quelle: LAC VELTINS HSK

Lya Bourgund erlebte ein nahezu perfektes DM-Wochenende. Der Startschuss des von ihrem priorisierten Hindernisrennen über 2000 Meter fiel durch Verzögerungen im Zeitplan nach 20 Uhr. Direkt auf den ersten Schritten war zu erkennen, hier wird nicht taktisch gelaufen. Eine der Favoritinnen, Emma Rohrbach (LG Region Karlsruhe), riss sofort die Führungsposition an sich und Lya ließ sich nicht zweimal bitten sich dahinten und daneben einzuordnen. Nach einer Runde löste sich eine Fünfergruppe vom Hauptfeld, die bis 500 Meter vor dem Ziel zusammenlief. Nach dem Wassergraben in der vorletzten Runde wurde das Tempo erhöht und die Spitzengruppe riss auseinander. An Position 2 liegend ging Lya in die letzte Runde. Das Überqueren der Hindernisse fiel ihr sichtlich schwerer. 300 Meter vor dem Ziel zog von hinten Lina Haase (LAC Erdgas Chemnitz), Siegerin des EYOF-Ausscheids in Wetzlar, an ihr und der Führenden Lena Rossmanith (TSV Marktoberdorf) vorbei. Lya kämpfte um jeden Zentimeter, konnte aber keine der beiden Kontrahentinnen mehr einholen. Mit der unglaublich starken Zeit von 6:44,92 Minuten verbesserte sie sich um fast 8 Sekunden und gewann die Bronzemedaille.

Quelle: LAC VELTINS HSK Lya Bourgund geht als Zweite über die 3000 Meter Strecke über die Ziellinie

2000 Meter Hindernis und 3000 Meter

Wenn es eines gab, was Lya hätte besser machen können, dann war es die Renneinteilung. 4 Runden lang hatte sie sich in der Führungsarbeit aufgerieben und vielleicht ein paar „Körner“ zu viel verbraucht. Da kam die Situation gelegen, dass es noch die Meldung für die 3000 Meter am Samstagabend gab. Und auch wenn es ursprünglich nicht geplant war beide Distanzen zu laufen, sondern bis zum letzten Tag die Wahl zu haben, packte Lya die Gelegenheit beim Schopfe und holte mit einem taktisch klugen Rennen sowie einem beherzten Endspurt die Silbermedaille. Stets in der Führungsgruppe aber nicht mit der kraftzehrenden Führungsarbeit lief sie mit 9:57,12 Minuten nach einem Jahr endlich eine neue Bestzeit (vorher 10:00,41min).

Quelle: LAC VELTINS HSK Siegerehrung über die 3000 Meter Strecke

Ergebnislink: https://rr25-ath-test.microplustimingservices.com/#/athletic-sports-schedule/ATH/*