Die Aktion „Bottles for Children“ aus Ense-Waltringen übergibt 1.200€ an Kristina Jost von der Stiftung Kinderhilfe Ense e.V. Die Pfandflaschensammlung der initiativen Gruppe „Bottles for Children“ am 14. November war ein voller Erfolg. Aufgrund der zahlreichen positiven Rückmeldungen zeigte sich, dass die Waltringer Bürgerinnen und Bürgern die neue Initiative durchweg positiv annahmen, weshalb diese im […]