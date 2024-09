Borresch zur EM und vielleicht WM

Julian Borresch bei der Siegerehrung in Sebnitz

Im Lauf der Radbundesliga in Sebnitz hat Julian Borresch den Sieg eingefahren und verteidigt mit seinem REMBE Pro Cycling Team Sauerland den 2. Platz min der Gesamtwertung der Mannschaften. In der Einzelwertung konnte Borresch auf den 4.Platzt klettern und ist jetzt sogar führender der Bergwertung.

Zusammen mit dem späteren Zweiten Julian Dresser griff Nationalfahrer Borresch schon zu Beginn des knapp 145 Kilometer langen Klassiker im Osten Deutschlands an. Durch seine dominierende Fahrweise hielt Borresch alle Verfolger auf Distanz und bestätigte seine Nominierung zur Europameisterschaft am kommenden Freitag in der belgischen Provinz Limburg. Im Straßenrennen der U23 Fahrer kann der Sauerländer Youngster auch seine internationale Klasse bestätigen.

Von der EM über das Sauerland zur WM

Die EM ist der Start in ein anstrengendes Wochenende im Sauerland: „Ob Julian Borresch nach dem EM Rennen am Freitag und vor der Sauerlandrundfahrt am Sonntag auch den Bergpreis von Wenholthausen am Samstag fahren wird ist noch fraglich. Er will das kurzfristig entscheiden. Gerade Sauerlandrundfahrt und EM können ein wichtige Empfehlung für die eine Woche später stattfindenden Weltmeisterschaften in Zürich sein“, erklärt Team Coach Wolfgang Oschwald.

Tour of Britain mit Spitzenplatzierungen im Peloton der Superstars

Während ein Teil der Sauerländer in der Bundesliga um den Sieg kämpfte, behauptete sich die andere Hälfte des REMBE Pro Cycling Team Sauerland inmitten der World Tour Stars bei der Tour of Britain. Die diesjährige Tour of Britain führte die Fahrer von Schottland über fünf Tage bis in den Süden von England. Zufrieden war hier besonders Greg Henderson mit dem Abschneiden seiner Schützlinge. „Die Etappenfahrt war geprägt von sehr schweren Etappen im hügeligen Schottland und Wind und Wetter. Gerade zu Beginn testeten Superstars wie die Olympia Sieger Remko Evenepol und Thomas Pidkock und Ex Weltmeister Julian Alaphillipe ihre Form vor den anstehenden Weltmeisterschaften. Trotz dieses Drucks gelang Paul Wright ein achtbarer Erfolg mit einem 19. Platz in der Gesamtwertung des Weltklasse Feldes. Auch Julian Rottmann glänzte gegen Ende mit starken Leistungen und „punktete“ mit einem 15 Platz auf dem letzten Abschnitt“, resümierte der Neuseeländer Henderson. „Hätte Paul Wright nicht einen schweren Sturz auf der 3. Etappe gehabt und Zeit verloren, dann wäre er in der Gesamtwertung 8. geworden“, trauert der Routinier der verlorenen Chance etwas nach. Die Tour of Britain zählte wie die Deutschland Tour zur Pro Kategorie des internationalen Verbands. Hier dürfen neben zahlreichen World Tour Teams nur wenige Mannschaften wie das REMBE Pro Cycling Team Sauerland starten. Die Einladung war eine weitere Anerkennung für das heimische Team.