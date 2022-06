Boris Thomas von „Lattoflex“ beim Sommerfest des Marketing Club HSK

Hochsauerlandkreis. Der Marketing Club Hochsauerlandkreis lädt am 13. Juni 2022 um 17.00 Uhr zum Sommerfest im Hotel Störmann ein. Highlight des Abends ist der Vortrag des Fünf-Sterne-Redners Boris Thomas, auch bekannt als Geschäftsführer des Weltmarktführer für Lattenroste „Lattoflex“, der über sein Erfolgsrezept im Umgang mit Krisen erzählen wird. Darüber hinaus wird das Programm für das zweite Halbjahr vorgestellt.

„Nichts treibt uns mehr an als eine richtig herausfordernde Krise“, sagt Unternehmer Boris Thomas. Für ihn seien Krisen Innovations- und Erfolgsbooster, zum einen könnten sie Teams nachhaltig stärken, die Kraft der eigenen Wurzeln und Werte neu aktivieren und für gewinnbringende, nahbare Personality-PR sorgen. Zum anderen bis zu ungeahnten Innovationen anregen und Unternehmen dadurch zum Erfolg führen, „sogar bis an die Spitze zum Markt- oder Weltmarkführer“, so Thomas. Als Geschäftsführer von Lattoflex, einem familiengeführten Betrieb für innovative Bettsysteme, erlebte der Krisenexperte diese Entwicklungen mehrfach, zum Beispiel in der Finanz- und Weltwirtschaftskrise oder zur Corona-Pandemie.

Der Marketing Club HSK freut sich auf einen informativen und geselligen Abend. „Nach einer längerer Corona-Pause freuen wir uns, euch endlich live und persönlich begrüßen zu dürfen“, lädt der erste Vorsitzende Benjamin Richter ein. Neben dem Vortrag gibt es die Möglichkeit zum Business-Networking und zum Austausch zu Marketing-Themen. Ferner wird ein Ausblick auf das zweite Halbjahr 2022 gegeben und Events und Clubabende vorgestellt. Anmelden können sich alle Interessierten, Clubmitglieder als auch Gäste, unter kontakt@marketingclub-hsk.de. Weitere Informationen unter Veranstaltungen auf www.marketingclub-hsk.de.

Start: 17:00 Uhr

Ort: Hotel Störmann, Weststraße 58, 57392 Schmallenberg

Kontakt: kontakt@marketingclub-hsk.de

Der Marketing Club Hochsauerlandkreis e.V. wurde 2019 gegründet, u.a. mit dem Ziel, Unternehmen, Selbständige und Berufstätige im Marketing miteinander zu vernetzen und zum gegenseitigen Austausch anzuregen. Regelmäßige Clubabende, Weiterbildungen und Workshops mit verschiedenen Experten, sollen das eigene Marketing-Knowhow weiter ausbauen und die regionale Arbeit im Hochsauerlandkreis stärken.