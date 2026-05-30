Magazin für die Sauerländer Lebensart

Book & Breakfast auf Sauerländer Art

Frühstück trifft Literatur: Petra Stremme liest aus ihrem Roman „Auf anderen Wegen“

30. Mai 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Dorf Alm Willingen

Ein genussvoller Sonntagmorgen und eine spannende Reise zwischen den Buchseiten: Die Dorf Alm Willingen lädt am Sonntag, 14. Juni 2026, zu einem besonderen „Book & Breakfast“ ein. Gäste erwartet zunächst ein reichhaltiges Frühstück in gemütlicher Alm-Atmosphäre, bevor die Willinger Autorin Petra Stremme aus ihrem Roman „Auf anderen Wegen“ liest.

Von 8.00 bis 10.30 Uhr können Besucherinnen und Besucher in der Dorf Alm entspannt frühstücken und den Tag genießen. Ab 11.00 Uhr steht dann die Literatur im Mittelpunkt. Petra Stremme präsentiert ihren Roman „Auf anderen Wegen“, eine bewegende Geschichte voller überraschender Wendungen, die laut Veranstalter „spannend wie ein Krimi“ erzählt wird.

Die Lesung ist kostenfrei. Für das Frühstück wird jedoch um eine rechtzeitige Tischreservierung gebeten. Damit bietet die Veranstaltung eine schöne Gelegenheit, kulinarischen Genuss und kulturelle Unterhaltung miteinander zu verbinden.

Die Dorf Alm Willingen hat sich in den vergangenen Jahren als beliebter Treffpunkt für Einheimische und Gäste etabliert. Mit dem „Book & Breakfast“ wird nun ein weiteres Format angeboten, das Genuss, Begegnung und Kultur auf besondere Weise miteinander verbindet.

Termin: Sonntag, 14. Juni 2026
Frühstück: 8.00 bis 10.30 Uhr
Lesung mit Petra Stremme: ab 11.00 Uhr
Ort: Dorf Alm Willingen, Briloner Straße 44, 34508 Willingen

Tischreservierungen:
Telefon: 05632 966190
E-Mail: willingen@dorf-alm.de

Weitere Informationen und aktuelle Aktionen unter:
Dorf Alm Willingen

Zum Roman „Auf anderen Wegen“ von Petra Stremme

Quelle: WOLL-Verlag
Roman von Petra Stremme: Auf anderen Wegen
  • Preis: 14,90 EUR
  • Erscheinungsdatum: Juni 2026
  • 19,5 x 13 cm – 302 Seiten -Softcover
  • ISBN: 978-3-912023-13-8
Bild von WOLL Online-Redaktion

WOLL Online-Redaktion

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