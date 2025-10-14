Lebendiges Dorf mitten in einzigartiger Natur

Eingebettet am Fuße der Hunau, zwischen 500 und 810 m ü. NN zeigt sich Bödefeld als lebendiges Dorf, das Wohnqualität und Tourismus auf sympathische Weise verbindet. Hier begegnen sich Tradition, Naturgenuss und sportliche Dynamik – ein Ort zum Leben und Wohlfühlen, für Einwohner und Gäste gleichermaßen.

Einwohner: ca. 1.200

Höhe: 500–818 m ü. NN

Skigebiet Hunau: 3 Pisten mit 1.300 m Länke, Flutlicht, Snowboard-Area, Rodelhang, Skischule-Längster Skilift im Sauerland.

Hunauloipe: Langlaufstrecke über den Höhenrücken der Hunau

Wanderwege: >30 km, Sauerland-Höhenflug, Bödefelder Hollenpfad und Golddorfroute

Hollelnauf und Hollenmarsch: überregionales Lauf- und Wanderevent

Lebendiges Dorfleben

Rund 1.200 Menschen nennen Bödefeld ihr Zuhause. Fachwerkhäuser mit bunten Blumenkästen zieren die gepflasterten Straßen und im Dorfkern laden ein Café mit regionalen Spezialitäten sowie ein gut sortierter Dorfladen und eine Metzgerei zu Begegnungen bei heimischen Produkten ein.

Mit Kindergarten und Grundschule ist das Leben gerade für junge Familien in Bödefeld sehr lebenswert. Der Abenteuerspielplatz Walkenmühle an einem flachen Bach gelegen lädt zum verweilen ein. Das Rotwildgehege mit täglicher Fütterung ist in unmittelbarer Nähe.

Am „Hollenhaus“ ein Naturfelsmassiv hoch oben im Wald, lebten die geheimnisvollen Hollen, welche fleißig aber auch heimlich der Bevölkerung zur Hilfe eilten. Leider wurden sie durch habgierige Räuber verscheucht, somit hat man sie schon lange nicht mehr gesehen.



Ganzjähriger Natursport

Am Skigebiet Hunau, dem Wintersport-Eldorado auf 810 Metern Seehöhe, sorgen mit drei Liftanlagen und 1.300 Metern Länge den längsten Skihang im Sauerland. Eine Snowboard-Area, ein Rodelhang mit Flutlicht und Förderband und eine Skischule sorgen für ungetrübten Winterspaß abseits der großen Massen. Sobald der Schnee schmilzt, wird die Hunau zur Sommeroase: Über 30 Kilometer markierte Wanderwege führen zu aussichtsreichen Gipfeln, rustikalen Schutzhütten und klaren Quellen. Der „Sauerländer-Höhenflug“ und der Premiumwanderweg „Bödefelder Hollenpfad“ gelten als Geheimtipp für Panoramablicke übers Sauerland. Mountainbiker und Genussradler können sanfte Berg- und Talrunden genießen. Im Sportpark Bödefeld und auf einem modernen Kunstrasenplatz finden Groß und Klein abwechslungsreiche sportliche Aktivitäten.



Sportliche Großereignisse

Überregional bekannt ist der „Hollelauf und Hollenmarsch“, ein herausfordernder Langstreckenlauf mit Strecken von 7,5 bis 101 Kilometern, der jedes Frühjahr bis über 2.000 Läufer und Wanderer in die Höhen rund um die Hunau lockt. Die Streckenführung über anspruchsvolle Waldpfade und Höhenrücken erfordert Kondition und Durchhaltevermögen – und endet stets in einem herzlichen Volksfest im Dorf.



Kulinarik und Kultur

Im Juni wird das Schützenfest der St.Vitus-Schützenbruderschaft gefeiert. Ein traditionelles Dorffest wo Jung und Alt zusammen feiern.

Der pastorale Raum spiegelt sich in der Pfarrkirche St. Cosmas und Damian: Der neugotische Bau aus dem 19. Jahrhundert beherbergt die sagenumworbene „Schwarze Hand von Bödefeld“. Der Kreuzweg zum Kreuzberggipfel mit seiner Kapelle hat sich als beliebte Pilgerstätte entwickelt.



Bödefeld vereint dörfliche Herzlichkeit, sportliche Dynamik und kulinarische Vielfalt zu einem ganzjährigen Erlebnis. Ob Sie die frische Bergluft beim Wintersport im Skihang schnuppern, im Frühjahr den Spuren der Hollen folgen oder die Köstlichkeiten der heimischen Gastronomie genießen – dieses Dorf im Schmallenberger Sauerland macht Glücksmomente möglich. Getreu dem Motto: „Mitten Drin im Sauerland und alles da.“