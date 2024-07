Bobbahn rauf

Winterberg (pst) – Die zweite Auflage des BobbahnRuns präsentiert von Höffner brachte mit knapp 430 Anmeldungen eine gelungene Steigerung der Premiere im Jahr 2023. Neben den Läufern sorgten zahlreiche Zuschauer beim Start und dann im Ziel, wo normalerweise die Bobs vor ihrer Fahrt den Eiskanal hinunter starten, für mächtig Stimmung.

Erster im Ziel war Tim Dally vom TuS Deuz, der die knapp 7 Kilometer lange Gesamtstrecke in 27:14 Minuten gewann. Davon benötigte Dally 7:02 Minuten für die 1,6 Kilometer im eigentlichen Eiskanal, was somit zudem Platz 1 in der Veltins Sprintwertung bedeutete. Am Ende hatte Dally 16 Sekunden Vorsprung vor dem Zweiten Tobias Herrmann (Laufladen Endspurt Running). Allerdings hatte Dally vor dem Einstieg in die Bahn noch neun Sekunden Rückstand, die er dann bergauf nicht nur aufholte, er distanzierte Herrmann sogar noch ordentlich. Dritter wurde der Sauerlandrunner Daniel Lang in der Gesamtwertung. Im Sprint war der Gesamtvierte Patrick Jazwiec (Delbrück läuft) fünf Sekunden schneller.

In sieben Minuten die Bobbahn hoch

Bei den Frauen hatte Vorjahressiegerin Franziska Espeter (TV Laasphe) kurz vor dem Rennen gesagt: „Bergauf ist nicht unbedingt mein Ding.“ Espeter war dann auch im Sprint nicht ganz vorne. In der Bahn war Ina Haas mit einer Zeit von 8:43 Minuten drei Sekunden schneller. Allerdings war der Vorsprung von Franziska Espeter vom ersten Teil zu groß, so dass sie ihren Titel in der Zeit von 32:47 Minuten als Gesamtsiegerin bei den Frauen verteidigte. Dritte in der Gesamtwertung wurde Elisabeth Nottelmann von der LG Burg Wiedenbrück. Im Sprint in der Bahn war die Gesamtfünfte Barbara Stoll Dritte. Nottelmanns LG Wiedenbrück war mit zahlreichen Startern ins Sauerland angereist, so dass die Gruppenwertung an die Ostwestfalen ging.

Mega viel Spaß gemacht

Alle Läufer hatten sichtlich Freude, auch wenn sie zum Teil sehr geschafft waren, nachdem sie den Gipfel in Form des Bobstarts auf der Kappe erklommen hatten. „Es hat mega viel Spaß gemacht“, sagte beispielsweise Susanne Hoffmann aus Schwerte als 19. der Gesamtwertung bei den Frauen, die bereits signalisierte, dass sie nächstes Jahr wieder beim BobbahnRun dabei sein wird, wenn es in den Terminkalender passt.

Erstmals wurde eine Kreativwertung mit der Veltins-Brauerei beim BobbahnRun ausgelobt. Hier wurde die Feuerwehr-Gruppe von FireFit Europe ausgezeichnet. Von der Zeit her hatten sie zwar nichts mit der Gesamtwertung zu tun, allerdings erhielten sie von allen Seiten höchsten Respekt, weil sie zum Teil mit Atemschutzgeräten auf die Strecke gegangen waren. Einige der freiwilligen Feuerwehrleute, die aus unterschiedlichen Regionen kamen, hatten nach dem offiziellen Lauf noch nicht genug und liefen dann noch mal in Chemikalienschutzanzügen die Bahn hoch. In diesen ist die Atemluft auf rund 25 Minuten begrenzt.

Kreativwertung

Sehr zufrieden war auch Stephan Pieper, Geschäftsführer der Sportzentrum Winterberg Hochsauerland GmbH. Er freute sich unter anderem über den Anstieg der Teilnehmerzahlen: „Wir haben rund 20 Prozent mehr Teilnehmer und sehen, dass das Event angenommen wird.“ Wenn das Teilnehmerfeld wächst, möchten die Veranstalter vom Sportzentrum und Grün-Weiß Paderborn mit weiteren Starts das Feld entzerren. Die Paderborner waren mit rund 30 Helferinnen und Helfern vor Ort. Der Verein, der auch den traditionellen Paderborner Osterlauf organisiert, hatte mit seinem eingespielten Team für einen reibungslosen sportlichen Ablauf gesorgt.

Alle Ergebnisse gibt es hier: https://bobbahnrun.r.mikatiming.com/2024/?pid=start&pidp=start