Bob- und Skeletonfahrer bereiten sich auf Saisonhöhepunkt im Sauerland vor

Winterberg (pst). – Der kommende Winter der Saison 2023/24 steht für die Bob- und Skeletonfahrer klar unter dem Zeichen der Heimweltmeisterschaft vom 19. Februar bis zum 3. März 2024 in der VELTINS-EisArena auf der Kappe in Winterberg. Der Bob- und Schlittenverband für Deutschland e.V. (BSD) hat jetzt die Kader für die kommende Saison festgelegt.

Den Auftakt bei der Weltmeisterschaft machen wie gewohnt die Skeletoni. Hier sind aus dem Bereich des Nordrhein-Westfälischen Bob- und Schlittensportverbandes (NWBSV) vor allem Olympiasiegerin Hannah Neise (BSC Winterberg) und Jacqueline Lölling (RSG Hochsauerland) als heimische Starterinnen zu erwarten. Beide gehören in der kommenden Saison dem BSD-Olympiakader an, müssen sich aber auch erst in der Selektion im Vorfeld des Winters beweisen, um den Trainerstab um Christian Baude zu überzeugen. Routinier Alexander Gassner (BSC Winterberg) beispielsweise rückte in den Perspektivkader und zählt genau wie Felix Seibel (BRC Hallenberg) nicht zu den deutschen Favoriten für ein Weltcup-Ticket.

Quelle: Dietmar Reker Hannah Neise beim Start

Den Platz sicher unter den Besten der Welt hat die Gesamt-Weltcup-Siegerin des Vor-Winters, Laura Nolte. Die Bobpilotin des BSC Winterberg ist mittlerweile in der Weltspitze absolut etabliert. Gespannt darf man sein, wie sich Noltes Anschieberin Deborah Levi nach ihrer langen Verletzungspause präsentieren wird. Zu den zahlreichen NWBSV-Anschieberinnen im Olympiakader zählen Weltmeisterin Leonie Fiebig (BSC Winterberg), Kira Lipperheide, Neele Schuten (beide TV Gladbeck) und Lauryn Siebert (BSC Winterberg). Bei den Männern stehen Matthias Sommer und Christopher Weber (beide BSC Winterberg) im Olympiakader.

In der Rodeldisziplin sticht aus heimischer Sicht Cheyenne Rosenthal heraus. Die Doppelsitzer-Weltmeisterin aus Silbach ist die einzige NWBSV-Athletin im Rennrodel-Olympiakader für die kommende Saison. Die 22-Jährige vom BSC Winterberg gehört zusammen mit Jessica Degenhardt (RRC Altenberg) zu den absoluten Weltspitze-Doppeln, hatte aber angekündigt, dass sie auch im Einzel zumindest die Selektion für den Weltcup in Angriff nehmen möchte. Dort muss auch das Doppel Robin Geueke / David Gamm (beide BSC Winterberg) um den Platz für den Weltcup, der am 8. Dezember 2023 in Lake Placid startet, kämpfen. Der Eberspächer-Weltcup der Rennrodler in Winterberg findet am 6. und 7. Januar 2024 statt, die Weltmeisterschaft folgt am 27. und 28. Januar im sächsischen Altenberg.

Olympia-Kader-Athleten des NWBSV 2023/2024:

Rodeln:

Cheyenne Rosenthal (BSC Winterberg)

Skeleton:

Hannah Neise (BSC Winterberg)

Jacqueline Lölling (RSG Hochsauerland)

Bob:

Leonie Fiebig (BSC Winterberg)

Deborah Levi (BSC Winterberg/SC Potsdam)

Kira Lipperheide (TV Gladbeck)

Laura Nolte (BSC Winterberg)

Neele Schuten (TV Gladbeck)

Lauryn Siebert (BSC Winterberg)

Matthias Sommer (BSC Winterberg)

Christopher Weber (BSC Winterberg)

Perspektiv-Kader-Athleten des NWBSV 2023/2024:

Rodeln:

Robin Geueke / David Gamm (BSC Winterberg)

Skeleton:

Alexander Gassner (BSC Winterberg)

Felix Seibel (BRC Hallenberg)

Bob:

Lena Böhmer (BSC Winterberg)

Charlotte Candrix (TUS Hachenburg)

Cynthia Kwofie (BSC Winterberg)