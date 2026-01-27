Blues, Beatbox und Begegnungen

Der Dritte Ort startet 2026 musikalisch durch

Der Dritte Ort in Schmallenberg entwickelt sich mehr und mehr zu einem kulturellen Herzstück der Region. Nachdem das Projekt bereits in den vergangenen Monaten zahlreiche Besucher anlockte, richtet sich der Blick nun auf ein außergewöhnlich starkes Programm für 2026 – kuratiert von niemand Geringerem als Chris Kramer, sechsmaliger Gewinner des German Blues Award und neuer künstlerischer Leiter der Konzertreihe.

Kramer, ein Musiker mit Herz, Humor und jahrzehntelanger Bühnenerfahrung, fand seinen Weg zur Mundharmonika einst über Umwege – genauer gesagt, weil seine damalige Band ihn sanft von der Gitarre wegkomplimentierte. Aus dieser vermeintlichen Not wurde eine Tugend: Heute zählt er zu den bekanntesten Bluesharp-Spielern des Landes. Seine Liebe zum Blues entdeckte er als Teenager vor dem Kassettenrekorder – der Rest ist eine Erfolgsgeschichte voller Tourneen, Studioarbeiten mit Größen wie Peter Maffay und unzähligen Gänsehautmomenten auf internationalen Bühnen.

Kulturstrolche und Herzensprojekte

Nach Schmallenberg kam Kramer ursprünglich wegen der Kulturstrolche, einem Bildungsprogramm, in dem Kinder Kultur nicht nur erleben, sondern aktiv mitgestalten. Mit seiner Geschichte von der kleinen Mundharmonika, die trotz aller Zweifel ihren eigenen Klang findet, begeistert er Grundschulkinder ebenso wie Erwachsene. Ein Junge schrieb später ins Logbuch: „Auch wenn man klein ist, kann man alles werden, was man will.“ Ein schöneres Kompliment kann man einem Musiker kaum machen.

Das Konzertprogramm 2026

Für die neue Saison hat Kramer ein Programm zusammengestellt, das ein breites Spektrum der internationalen Blues- und Gitarrenszene zeigt:

1. Februar – Joscho Stephan

Weltklasse-Gitarrist und führender Vertreter des Gypsy-Swing. Ein Abend für alle, die Gitarrenmusik lieben.

26. April – Peavey Blues Gang

Fast 50 Jahre Bühnenerfahrung, fester Bestandteil der deutschen Bluesgeschichte – und für Kramer persönlich ein Stück eigener Vergangenheit.

13. September – Chris Kramer und Beatbox 'n' Blues

Blues trifft Beatbox: ein einzigartiges Bühnenerlebnis für die ganze Familie.

25. Oktober – Abi Wallenstein

Eine lebende Blues-Ikone. Für viele Fans ein Pflichttermin – mindestens einmal im Leben sollte man ihn live gesehen haben.

Bereits zum Jahresende 2025 gibt es ein besonderes Highlight: Fafarello, das Duo um „Teufelsgeiger“ Manni Neumann, feiert in Schmallenberg sein allerletztes Konzert. Ein Glücksfall für die Region.

Mehr als Musik

Der Dritte Ort bleibt auch 2026 ein Raum für Begegnung: Spieletreffs, Lesekreise, Kreistanz, Jamalong, Vorträge, Ausstellungen und – ganz neu – ein Tanztee in Kooperation mit dem Tanzhaus Schmallenberg erweitern das Programm. Dazu kommen ab 15 Uhr vor jedem Konzert feine Kuchen und Snacks vom Team des Fundhaus Cafés. Chris Kramer bringt es zum Schluss auf den Punkt: „Hier im Sauerland ist die Welt noch in Ordnung.“ Und das kulturelle Leben erst recht.