Blickwinkel Brabecke

Die Bloggerin Maria Romahn-Schmidt

Langsam gehe ich die Treppen zum im funkelnden Spätsommerlicht leuchtenden Naturgarten von Maria Romahn-Schmidt hinauf, im beschaulichen Ortsteil Brabecke, ganz im Osten der Stadt Schmallenberg gelegen. Eine harmonische Atmosphäre liegt über dem Ort, wie gemacht für ein verwunschenes Foto. Noch bevor ich die Kamera zücken könnte, steht Maria dort. Ihr freundliches, gewinnendes Lächeln nimmt mich sofort mit hinein in ihre Welt.

Es ist eine Welt der kleinen Augenblicke, die bei ihr zu großen werden. Maria Romahn-Schmidt, die viele längst als „Blickwinkel-Bloggerin“ kennen, zieht Tag für Tag hinaus in ihre Brabecker Heimat – mit Hund und Kamera. Früh am Morgen, wenn Nebelschwaden über den Feldern hängen oder der Raureif in der aufgehenden Sonne glitzert, fängt sie Stimmungen ein, die andere vielleicht übersehen.

Liebevoller Blickwinkel

Mehr als 17.000 Menschen folgen ihr mittlerweile auf Facebook. Sie schätzen ihre stillen Botschaften, ihre warmherzigen Gedanken und den liebevollen Blick, den sie auf die Natur und das Leben richtet. „Heute hast du meinen Tag gerettet“, schreiben ihr Leserinnen und Leser. Oder: „Danke, Maria, genau das habe ich gebraucht.“ Ihr freundlicher Umgang mit der Community ist dabei ebenso spürbar wie ihre Wertschätzung für die Natur.



Quelle: Maria Romahn-Schmidt

Mit ihrem ersten Buch „Mein Blickwinkel rund ums Jahr“ lädt Maria Romahn-Schmidt dazu ein, das Sauerland durch ihre Augen zu sehen. 160 Seiten lang begleitet man sie bei ihren Spaziergängen durch Wälder und Wiesen, vorbei an stillen Gärten und munteren Weggefährten. Immer mit dabei: ihr Hund – und das Rotkehlchen „Robin“, ein kleiner, aufgeplusterter Geselle mit frechem Blick, der längst zum Erkennungszeichen geworden ist.



Stimmungen und Gedanken

Texte, Sprüche, kleine Rezepte und Fotografien verweben sich zu einem Kaleidoskop aus Stimmungen und Gedanken. Ihr gelingt es, Alltägliches in Besonderes zu verwandeln: einen Plausch mit der Nachbarin, einen Vogelruf am Morgen, einen Spaziergang durch Nebel und Sonne. „Es sind die kleinen Dinge, die uns tragen“, sagt Maria – und genau das ist spürbar in allem, was sie schreibt und gestaltet.



So wird ihr Blog, ebenso wie das Buch, zu einer Auszeit vom Alltag. Wer sich darauf einlässt, entdeckt in Marias Blickwinkel nicht nur Naturfotografie, sondern eine Einladung, selbst wieder genauer hinzuschauen – auf das Schöne, das uns Tag für Tag umgibt. Maria Romahn-Schmidt erschafft keine lauten Inszenierungen, sondern stille Momente, die lange nachwirken.