Blech macht Spaß – beste Unterhaltung mit der Brass Band Berlin beim Sauerland Herbst

Die Firma BJB in Arnsberg Neheim ist seit vielen Jahren bewährter Gastgeber beim Sauerland Herbst. Auch in diesem Jahr 2022 bot die Räumlichkeit der Versandhalle mit fast 500 Plätzen fürs Publikum am 22.10.22 den perfekten Rahmen für das rasante Konzert der Brass Band Berlin (BBB). Getreu dem Motto des Bandleaders Thomas Hoffmann „Lachen ist das Trampolin des Glücks“ boten die elf Musiker einen abwechslungsreichen und unterhaltsamen Mix aus schwungvoller und frecher Musik, Performance und Humor – nicht nur akustisch, sondern auch visuell! Denn bei der Brass Band Berlin wird die Musik verbunden und erweitert durch die Einlagen und Wortspiele von Thomas Hoffmann, der mit vollem Körpereinsatz moderiert, parodiert, singt, Schlagwerk spielt – und das Ganze zusammenhält.

Lachen ist das Trampolin des Glücks

Das Repertoire der Brass Band Berlin ist vielfältig, immer mit einem humoristischen Unterton versehen. Beim Konzert in Neheim zeigten die Musiker ihre große Bandbreite, vom Gospel „When the Saints“ über bearbeitete Klassiker wie Ravels „Bolero“ bis hin zur Filmmusik. Dabei schafften sie beim Musizieren ein dynamisches und instrumentales Ineinandergreifen der unterschiedlichen Stimmgruppen, im Tutti genauso wie in den zahlreichen Solopassagen. So war die BBB-Version von Rossinis Wilhelm Tell – Fantasie ein gutes Beispiel für diese Kombination aus Musik und Humor: Getragene Passagen wechselten ab mit scharfer Rhythmik, die Themen wurden in unterschiedlichen Stilrichtungen transkribiert und parodiert, jeder Instrumentalist ein Meister seines Instruments – und dabei wurde ausgiebig geblödelt.

Quelle: Woll-Magazin online Die Firma BJB in Arnsberg Neheim ist seit vielen Jahren bewährter Gastgeber beim Sauerland Herbst. Auch in diesem Jahr 2022 bot die Räumlichkeit der Versandhalle mit fast 500 Plätzen fürs Publikum am 22.10.22 den perfekten Rahmen für das rasante Konzert der Brass Band Berlin (BBB).

Auch Richard Wagner wurde neu interpretiert und im Stile des Dixielands dargeboten. Ein Best-of von bekannten Melodien aus sechs Wagner Opern in gerade mal 4.30 Minuten, sehr abwechslungsreich und pointiert, durch die swingende Rhythmik und die Harmonik bis an den Rand der Erkennbarkeit verfremdet.

Das klassische Brass Band – Instrumentarium wie Trompete, Posaune, Saxofon oder Schlagzeug wurde, passend zum jeweiligen Stück bzw. der humoristischen Einlage, ergänzt. So brillierte Bandleader Hoffmann in Leroy Andersons „The Typewriter“ – bekannt aus dem Film „Der Ladenhüter“ mit Jerry Lewis – als virtuoser Schreibmaschinenschreiber, der auf einer „Privileg 270T – in der orangenen Ausführung für den besonders weichen Anschlag“ spielte.

Jeder Instrumentalist ein Meister seines Instruments

Nach der Pause startete die BBB mit ihrer Version des „Bolero“ von Maurice Ravel. In der fulminanten Version zogen die Musiker einzeln ein, jeder hatte sein Solo, gesteigert vom leisen Glockenspiel bis zum Sopransaxofon, zunächst im prägnanten und weltbekannten Bolero-Rhythmus, später dann, als alle Musiker auf der Bühne standen, im Brass Band – Rhythmus.

Solistisch ging es auch beim Klassiker „Tico Tico“ von Zequiha Abreu zu. Andreas Spannagel – der „am besten frisierte Jazzflötist Berlins“ (laut Saxofonist Tobias Schiller) – nutzte die Gelegenheit, um die bekannte Samba-Melodie virtuos und jazzig auf seiner Piccoloflöte darzubieten, eine großartige Perfomance!

Die Musiker hatten in Neheim trotz ihrer absoluten Routine und hohen Musikalität selber Spaß am Blödeln, es stand nie jemand still, ein umfassend dynamischer Abend. Der Unterhaltungswert war sehr hoch. Das Publikum liebte es und machte begeistert mit, wenn es dazu aufgefordert wurde – immer wieder animiert vom ruhelosen und mitreißende Bandleader Thomas Hoffmann.

Quelle: Woll-Magazin online

Quelle: Woll-Magazin online