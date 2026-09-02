Blaulichtmeile beim Bürgerfest in Enste: Action, Technik und Helfen hautnah erleben

Neu ist in diesem Jahr nicht nur das erweiterte Programm: Erstmals findet die Blaulichtmeile in Enste im Schneidweg statt. Folgende Hilfsorganisationen sind dabei und bieten Mitmachaktionen und Technik zum Anfassen an:

ASB – Arbeiter-Samariter-Bund: Der ASB stellt den Wünschewagen vor. Das besondere Projekt erfüllt schwerstkranken Menschen letzte Herzenswünsche.

DLRG – Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft: Einsatzfahrzeuge, ein Rettungsboot und ein Katastrophenschutzanhänger sind vor Ort zu entdecken. Ergänzt wird das Angebot durch spannende Mitmachaktionen.

DRK – Deutsches Rotes Kreuz: Besucherinnen und Besucher können die vielfältigen Aufgaben des DRK kennenlernen und einen modernen Allrad-Krankentransportwagen des Zivilschutzes aus nächster Nähe betrachten.

Feuerwehr: Mit einer VR-Brille können Besucherinnen und Besucher einen Waldbrand erleben und erfahren, was in einer solchen Situation passiert. Außerdem präsentiert die Feuerwehr moderne Einsatzfahrzeuge und gibt Einblicke in ihren Arbeitsalltag.

Rettungsdienst des Hochsauerlandkreises: Vom Rettungswagen bis zum Spezialfahrzeug gibt es verschiedene Einsatztechnik zu entdecken. An einem Reanimationstrainer können Besucherinnen und Besucher außerdem selbst ausprobieren, wie Wiederbelebung funktioniert.

Notfallseelsorge: Was passiert nach einem schweren Unfall oder einer anderen belastenden Situation? Die Notfallseelsorge zeigt, wie sie Menschen in Krisen begleitet, und gibt Einblicke in ihre wichtige Arbeit.

Polizei: Besucherinnen und Besucher können in einen Streifenwagen einsteigen, ein Polizeimotorrad aus nächster Nähe betrachten und Drohnentechnik kennenlernen. Außerdem informiert die Polizei über den Polizeiberuf und Karrieremöglichkeiten.

THW – Technisches Hilfswerk: Große Einsatzfahrzeuge und schwere Technik geben Einblicke in die Arbeit des THW. Darüber hinaus erhalten Besucherinnen und Besucher Informationen zur Vorsorge für Krisen und Katastrophen und erfahren, was zu einem privaten Notvorrat gehört. Bei einem Geschicklichkeitsspiel können sie zudem selbst aktiv werden.

Bundeswehr: Das Karrieremobil bietet jungen Leuten vielseitige Informationen zur Ausbildung, Studium und Berufsmöglichkeiten an und steht für Fragen zur Verfügung.

Mitmachen statt nur zuschauen

Die Blaulichtmeile setzt in diesem Jahr besonders auf das eigene Ausprobieren: Einsatzfahrzeuge erkunden, Wiederbelebung trainieren, einen Waldbrand virtuell erleben, Lasertag spielen, im Basketball und BungeeRun gegeneinander antreten oder Kart fahren – an zahlreichen Stationen können Besucherinnen und Besucher selbst aktiv werden.

Gleichzeitig bietet die Veranstaltung die Gelegenheit, mit den beteiligten Einsatz- und Hilfsorganisationen ins Gespräch zu kommen und mehr über deren Aufgaben, das Ehrenamt und verschiedene Blaulichtberufe zu erfahren.

Mit dem neuen Standort im Schneidweg sowie Lasertag, Kartfahren, Streetfood und zahlreichen Mitmachaktionen bietet die Blaulichtmeile beim Bürgerfest in Enste am 13. September ein abwechslungsreiches Programm insbesondere für Jugendliche.

Neues QR-Code-Quiz mit E-Scooter als Hauptpreis

Eine neues QR-Code-Quiz lädt in diesem Jahr dazu ein, die teilnehmenden Organisationen noch genauer kennenzulernen. An jedem Stand ist ein QR-Code zu finden. Nach dem Scannen wird den Besucherinnen und Besuchern jeweils eine Frage zur Organisation oder zu deren Arbeit gestellt. Wer sich aufmerksam umsieht und informiert, kann so sein Wissen rund um Feuerwehr, Rettungsdienst und Hilfsorganisationen unter Beweis stellen. Mitmachen lohnt sich: Als Hauptpreis winkt ein E-Scooter. So verbindet das neue QR-Code-Quiz spielerisch die Informationen an den einzelnen Ständen mit der Chance auf einen attraktiven Gewinn.

Bürgerfest in der Innenstadt – Shuttlebus wird eingesetzt

Parallel zur Blaulichtmeile läuft das Bürgerfest mit verkaufsoffenem Sonntag: Von 13 bis 18 Uhr öffnen die Geschäfte in Innenstadt und Gewerbegebiet ihre Türen, Vereine und Institutionen präsentieren sich an Ständen mit Mitmachaktionen. Damit die Besucherinnen und Besucher am Sonntag mobil sind und alle Aktionen in der Innenstadt und in Enste ohne große Parkplatzsuche erleben können, bietet das Stadtmarketing einen kostenlosen Shuttlebus an. Der Bus pendelt zwischen dem Gewerbegebiet Enste und der Innenstadt. Die erste Fahrt startet um 13 Uhr am Bahnhof, die letzte Fahrt um ca. 17.30 Uhr ab Enste.

Der Schneidweg ist am Sonntag von 10 Uhr bis 19 Uhr aufgrund der Veranstaltung gesperrt und es wird ein Parkverbot eingerichtet. Eine Umleitung führt über die Straße Im Schlahbruch.

Die Veranstalter danken der Veltins Brauerei, der Volksbank Sauerland eG, Möbel Knappstein, Intersport Pilz und ITH Schraubtechnik für die Unterstützung. Weitere Informationen zum Bürgerfest gibt es unter www.meschede.de/buergerfest sowie auf den Social-Media-Kanälen des Stadtmarketings.