Blasmusik mit Herz und Humor

Seit über 40 Jahren zelebriert das Panikorchester Altenilpe/Sellinghausen Blasmusik mit Herz und Humor, bestehend aus rund 15 Musikbegeisterten. Vor allem zu fröhlichen Anlässen wie Waldfesten oder das beliebte Oldtimertreffen lassen die „Paniker“ ihre Musikinstrumente zur Freude der Gäste erklingen.

21. November 2025 | 2 Minuten Lesezeit
Quelle: Panikorchester Altenilpe/Sellinghausen

Wenn in Altenilpe und Sellinghausen die Trompeten erklingen und die Tuba  brummt, dann ist das Panikorchester nicht weit. Rund 15 Musikerinnen und  Musiker aus den beiden Dörfern bilden heute das Ensemble, das seit über 40 Jahren fester Bestandteil des örtlichen Kulturlebens ist. 

Quelle: Panikorchester Altenilpe/Sellinghausen

Wenn die Tuba brummt 

Die Anfänge waren bescheiden, aber herzlich: Erste Einsätze bestanden darin, den Martinszug und die Kranzniederlegung am Ehrenmal musikalisch zu begleiten. Schnell entwickelte sich daraus eine feste Tradition, die bis heute besteht. So gehören auch die Teilnahme an der Fronleichnamsprozession sowie der Jahreshauptversammlung des Schützenvereins seit vielen Jahren selbstverständlich zum Jahreskalender der Kapelle. Außerdem bekommen Jubilarinnen und Jubilare der beiden Dörfer zu runden Geburtstagen oder Ehejubiläen ein Ständchen. Besonders festlich wird es im Advent: Mit weihnachtlichen Klängen stimmen die Musiker ihre Ortschaften auf die besinnliche Zeit ein und gestalten die Christmette an Heiligabend mit. Hier zeigt sich, dass Blasmusik nicht nur unterhält, sondern auch feierliche Momente vertieft und Gemeinschaft stiftet. 

Feierliche Momente und fröhliche Anlässe 

Trotz aller Tradition bleibt der Spaß bei den Panikern nicht auf der Strecke – im Gegenteil: Am beliebtesten sind die fröhlichen Anlässe. Sei es ein Dorf- oder
Waldfest oder das beliebte Oldtimertreffen – hier blüht das Panikorchester auf, bringt Stimmung und gute Laune und sorgt dafür, dass Blasmusik generationsübergreifend begeistert. Und auch intern weiß man das Gesellige zu pflegen: Die jährlichen Gemütlichen und Versammlungen sind fester Bestandteil des Vereinslebens. Sie bieten Gelegenheit, sich vom „musikalischen Stress“ zu erholen, neue Kraft zu schöpfen – und natürlich auch, die Kameradschaft zu vertiefen.  So ist das Panikorchester Altenilpe/Sellinghausen mehr als eine Blaskapelle: Es ist ein lebendiger Ausdruck dörflicher Gemeinschaft, getragen von Tradition, Freude an der Musik und echtem Zusammenhalt. Mit Herz, Humor und viel Leidenschaft bringt es seit Jahrzehnten Musik in die Straßen, Kirchen und Festzelte der beiden Orte – und zeigt eindrucksvoll, wie Blasmusik das Dorfleben bereichert.

