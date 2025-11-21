Blasmusik mit Herz und Humor

Das Panikorchester Altenilpe/Sellinghausen

Wenn in Altenilpe und Sellinghausen die Trompeten erklingen und die Tuba brummt, dann ist das Panikorchester nicht weit. Rund 15 Musikerinnen und Musiker aus den beiden Dörfern bilden heute das Ensemble, das seit über 40 Jahren fester Bestandteil des örtlichen Kulturlebens ist.

Quelle: Panikorchester Altenilpe/Sellinghausen

Wenn die Tuba brummt

Die Anfänge waren bescheiden, aber herzlich: Erste Einsätze bestanden darin, den Martinszug und die Kranzniederlegung am Ehrenmal musikalisch zu begleiten. Schnell entwickelte sich daraus eine feste Tradition, die bis heute besteht. So gehören auch die Teilnahme an der Fronleichnamsprozession sowie der Jahreshauptversammlung des Schützenvereins seit vielen Jahren selbstverständlich zum Jahreskalender der Kapelle. Außerdem bekommen Jubilarinnen und Jubilare der beiden Dörfer zu runden Geburtstagen oder Ehejubiläen ein Ständchen. Besonders festlich wird es im Advent: Mit weihnachtlichen Klängen stimmen die Musiker ihre Ortschaften auf die besinnliche Zeit ein und gestalten die Christmette an Heiligabend mit. Hier zeigt sich, dass Blasmusik nicht nur unterhält, sondern auch feierliche Momente vertieft und Gemeinschaft stiftet.

Feierliche Momente und fröhliche Anlässe

Trotz aller Tradition bleibt der Spaß bei den Panikern nicht auf der Strecke – im Gegenteil: Am beliebtesten sind die fröhlichen Anlässe. Sei es ein Dorf- oder

Waldfest oder das beliebte Oldtimertreffen – hier blüht das Panikorchester auf, bringt Stimmung und gute Laune und sorgt dafür, dass Blasmusik generationsübergreifend begeistert. Und auch intern weiß man das Gesellige zu pflegen: Die jährlichen Gemütlichen und Versammlungen sind fester Bestandteil des Vereinslebens. Sie bieten Gelegenheit, sich vom „musikalischen Stress“ zu erholen, neue Kraft zu schöpfen – und natürlich auch, die Kameradschaft zu vertiefen. So ist das Panikorchester Altenilpe/Sellinghausen mehr als eine Blaskapelle: Es ist ein lebendiger Ausdruck dörflicher Gemeinschaft, getragen von Tradition, Freude an der Musik und echtem Zusammenhalt. Mit Herz, Humor und viel Leidenschaft bringt es seit Jahrzehnten Musik in die Straßen, Kirchen und Festzelte der beiden Orte – und zeigt eindrucksvoll, wie Blasmusik das Dorfleben bereichert.