Der heimische Handwerkbetrieb BLANKE in Schmallenberg zeigt in einem kleinen Video, was er unter hochwertigen Produkten versteht. Gut zu wissen, wie qualitativ allerbeste Produkt mit Leidenschaft und Fleiß gemacht werden. So entsteht Vertrauen und darauf kann man sich verlassen.

Hier geht es zu dem kleinen Video: https://www.facebook.com/228529241823914/posts/266576968019141/?vh=e&extid=wzrVptOqRDKVwh1p&d=n

In dem Text zum Video heißt es: „Gute Kommunikation ist für uns der Schlüssel, den Herausforderungen der Zeit für unser Handwerk zu begegnen. Wir wollen für Sie eine optimale Verfügbarkeit von hochwertigen Produkten schaffen und Ihnen durch Informationen einen Mehrwert dazu liefern. Mit der BLANKE WAHRHEIT möchten wir einen ersten Baustein unseres Bewusstseins für Lebensmittel kommunizieren und Sie künftig auf unseren Kanälen – Instagram und Facebook – auf dem Weg von handwerklich hergestellten Backwaren aus regionalen Rohstoffen mitnehmen.“