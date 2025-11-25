Bläsergaudi in Gleidorf – Musik verbindet

Quelle: Musikverein Gleidorf 1977 e.V.

Mit dem Musikverein Gleidorf 1977 e.V. erklingt im drittgrößten Ortsteil der Stadt Schmallenberg ein Stück lebendige Tradition. Seit seiner Gründung vor knapp 50 Jahren – damals mit dem Gründungsmitglied Pastor Wolfgang Rademacher und unter dem Namen Kirchlicher Bläserchor Gleidorf 1977 e.V. – bringt der Verein Musik in den Alltag der Menschen und hat sich längst zu einem kulturellen Herzstück entwickelt.



Heute zählt der Musikverein rund 30 aktive Mitglieder und gestaltet etwa 20 Auftritte im Jahr. Von eigen organisierten Konzertabenden über kirchliche Auftritte bis hin zu Schützenfesten und Kurkonzerten in benachbarten Städten und Gemeinden – die Klangfülle kennt kaum Grenzen.



Musik in den Alltag der Menschen bringen



Musik erfüllt das Leben – das ist das Credo. Neben regelmäßigen Proben im vereinseigenen Proberaum hinter der Gleidorfer Schützenhalle (ein Blick „hinter die Kulissen“ ist auf Anfrage gern möglich), steht der Verein für mehr als nur Musik: Hier wachsen zukünftige Musiker mit Spiel und Spaß heran. Das vereinsinterne Ausbildungsangebot umfasst fast alle Instrumente der symphonischen Blasmusik – Trompete, Querflöte, Tuba, Saxofon und viele mehr – und die erfahrenen Musikerinnen und Musiker begleiten engagiert die neuen Talente.



Dabei nimmt die Jugendarbeit eine besondere Rolle ein: Als Träger der „Freien Jugendhilfe“ der Stadt Schmallenberg fördert der Verein junge Talente gezielt. Zugleich setzt er auf gesellige Erlebnisse abseits der Bühne – Freizeitaktionen stärken den Zusammenhalt und lassen Freunde fürs Leben entstehen.



Auch die musikalische Vergangenheit erlaubt beeindruckende Ausblicke: Alle fünf Jahre organisiert der Musikverein den „Musikexpress“, ein nennenswertes Gemeinschaftskonzert, in dessen Rahmen er zusammen mit Gastvereinen einen Konzertabend voller musikalischer Highlights verspricht. In 2027 steht der nächste Musikexpress unter dem Zeichen des 50-jährigen Jubiläums des Vereines an. Auch das Weihnachtskonzert, welches dieses Jahr am 4. Adventssonntag ansteht, und Kurkonzerte in renommierten Luftkurorten ziehen Zuhörer aus nah und fern in ihren Bann.



Gesellige Erlebnisse abseits der Bühne



In Gleidorf ist der Musikverein ein wichtiger Pfeiler des gesellschaftlichen Lebens. Die Blasmusik verbindet man hier mit Dorffesten und dem Puls einer lebendigen Dorfgemeinschaft. Bläsergaudi – das ist beim Musikverein Gleidorf vieles zugleich: Engagiertes Zusammenspiel, generationenverbindendes Miteinander und pure Lebensfreude. Wer zuhören möchte, sollte sich die Termine im Veranstaltungskalender vormerken – besonders das beliebte Weihnachtskonzert oder der Humesker-Dorfpark-Schoppen.



Ob langjährig verbunden oder erstmals dabei: Hier zählt nicht nur der Klang, sondern das Gemeinschaftsgefühl. Der Musikverein Gleidorf ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie Musik Menschen zusammenbringt – mit Leidenschaft, Engagement und gelebter Tradition.