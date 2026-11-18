„Wir danken für Ihren Anruf. Legen Sie nicht auf. Wir rufen Sie sofort zurück.“

Da habe ich zum ersten Mal aufgelegt. Einer von uns musste ja den Anfang machen.

Seither warte ich. Wobei mir das Warten inzwischen leichter fällt. Die freundliche Stimme hat mich gut darauf vorbereitet. Dazu spielte ein Klavier vier Takte, immer wieder dieselben. Das Telefon als Babysitter. Nun schlaf mal schön ein! Wenn du aufwachst, ist dein Anruf immer noch wichtig für uns.

Was haben wir früher in Verkäuferseminaren gelernt? Auf die richtige Strategie am Telefon kommt es an. Man hatte ein paar Sekunden, um einen genervten Einkäufer davon zu überzeugen, dass er ausgerechnet jetzt mit einem reden wollte. Schon das erste „Guten Morgen“ konnte darüber entscheiden, ob daraus ein Gespräch wurde. Heute habe ich manchmal ein paar Minuten Zeit, mir mein „Guten Morgen“ zurechtzulegen. Gebraucht habe ich es schon länger nicht mehr.

Damals meldete sich in der Zentrale oft eine Frau, die mit einem einzigen Satz mehr für den Ruf ihrer Firma tat als mancher Hochglanzprospekt. Sie wusste, wer sich mit der Sache auskannte, wer gerade in der Werkstatt war und wen man besser nach der Mittagspause anrief. Und manchmal sagte sie: „Warten Sie, ich versuche es mal beim Chef.“ Mit ein bisschen Glück, Geschick und Charme war man plötzlich ganz oben angekommen. Der erste Spinnfaden für ein Netzwerk war gelegt. Beim nächsten Anruf kannte man schon ihren Namen. Und sie vielleicht meinen.

Heute begrüßt mich eine Stimme, die so freundlich klingt, dass ich ihr fast einen schönen Feierabend wünsche. Sie bittet mich, mein Anliegen in wenigen Worten zu schildern. „Ich würde gern mit jemandem sprechen“, sage ich. „Ich habe Sie leider nicht verstanden“, sagt sie. Akustisch, da bin ich ziemlich sicher, war alles in Ordnung.

Natürlich kostet es Geld, jemanden ans Telefon zu setzen, der zuhört, nachfragt und auch mal sagt: „Moment, da kümmere ich mich drum.“ Eine Ansage ist günstiger. Sie muss nie zur Mittagspause, kennt keinen schlechten Tag und kann tausend Anrufern gleichzeitig versichern, dass ihr jeder einzelne wichtig ist. Und wer wissen will, ob sich das rechnet, sollte auch mal die Leute fragen, die nach dem dritten Versuch woanders anrufen.

Neulich ging tatsächlich jemand ans Telefon. Kein Klavier, keine Auswahl, einfach ein „Guten Tag“. Ich war so verblüfft, dass ich erst mal sagte: „Ach, Sie sind ja da!“ Die Frau am anderen Ende lachte. Dann fragte sie, was sie für mich tun könne. Zwei Minuten später war die Sache erledigt. Ihren Namen weiß ich noch.

Und wenn mich das nächste Mal eine künstliche Stimme bittet, mein Anliegen in wenigen Worten zu schildern, versuche ich es mit einem Satz, der früher völlig ausreichte: „Können Sie mich bitte verbinden?“

Irgendjemand wird schon abheben. Hoffe ich.

Ihr Hermann-J. Hoffe