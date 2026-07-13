BioWochen NRW 2026

BioWochen NRW in Schmallenberg/Bad Berleburg: Bio-Stauden und Bio-Tanne entdecken

Rund 120 Veranstaltungen laden ein, Bio-Höfe, -Gärtnereien und -Verarbeitungsbetriebe hautnah zu erleben und dabei vieles über den Ökolandbau zu erfahren: bei Hoffesten und Ernte-Aktionen, bei Fahrradtouren und Hof-Führungen und bei Verkostungen im Bio-Fachhandel.

Im Kreis Siegen-Wittgenstein laden eine Staudengärtnerei und ein Bio-Weihnachtsbaumhof dazu ein, die Vielfalt ökologischer Pflanzenproduktion kennenzulernen – vom blühenden Staudengarten bis zu nachhaltig erzeugten Biotannen.

Führung durch den blühenden Staudengarten (3. September, Bad Berleburg)

Die Staudengärtnerei Kroh öffnet am Donnerstag, 3. September, von 17.30 bis 19.30 Uhr ihren Staudengarten für interessierte Besucherinnen und Besucher. Bei einer Führung lernen die Teilnehmenden die Vielfalt von mehr als 600 Beet-, Schnitt- und Schattenstauden aus eigener Freilandkultur kennen und erfahren Wissenswertes über deren Vermehrung, Pflege und Verwendung im Garten. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt. Eine Anmeldung ist erforderlich. Veranstalter: Staudengärtnerei Kroh, Stedenhofstraße 41, 57319 Bad Berleburg

10 Jahre von der Pflanze zum Christbaum! (5. September, Schmallenberg)

Wie entsteht eine Biotanne? Auf dem Weihnachtsbaumhof Schulte-Göbel erhalten Besucherinnen und Besucher am Samstag, 5. September, von 10 bis 12 Uhr Einblicke in die ökologische Erzeugung von Weihnachtsbäumen. Bei einem Rundgang werden die verschiedenen Entwicklungsstadien vom Setzling bis zum ausgewachsenen Baum vorgestellt. Schautafeln ergänzen die Informationen. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Personen begrenzt. Eine Anmeldung ist erforderlich. Veranstalter: Weihnachtsbaumhof Schulte-Göbel, Felbecker Land 21, 57392 Schmallenberg

Die Biotanne im Sommer! (12. September, Schmallenberg)

Am Samstag, 12. September, lädt der Weihnachtsbaumhof Schulte-Göbel von 13 bis 17 Uhr zu einer Wanderung durch seine Biotannenkulturen ein. Dabei erfahren die Gäste Wissenswertes über die ökologische Weihnachtsbaumproduktion und können die Schafe beobachten, die zwischen den Tannen für die Landschaftspflege sorgen. Die Veranstaltung ist bereits ausgebucht. Veranstalter: Weihnachtsbaumhof Schulte-Göbel, Felbecker Land 21, 57392 Schmallenberg.