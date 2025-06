Bingo, Manga und Escape-Game

Für Kinder und Jugendliche steht mit den Sommerferien die schönste Zeit des Jahres vor der Tür – und die Stadtbücherei Meschede hat dazu ein buntes, noch vielfältigeres Programm zusammengestellt. Für die Zeit vom 14. Juli bis zum 26. August bietet das Büchereiteam, unterstützt vom Förderverein, eine ganze Reihe von Veranstaltungen an.

Kern des Programms ist dabei während der gesamten Sommerferien das Bücherbingo. Alle Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, auf einer Bingokarte entliehene und gelesene Bücher einer passenden Kategorie zuzuordnen. Das kann zum Beispiel sein: „Das Buch ist Teil einer Reihe“. Bei Rückgabe der Bücher wird eine kleine Frage gestellt und der Bingospieler bekommt einen Stempel. Wer drei Stempel in einer Reihe gefüllt hat, darf seine Bingokarte in den Lostopf werfen. Am 30. August werden dann auf dem Sommerfest der Bücherei attraktive Preise unter allen erfolgreichen Teilnehmern und Teilnehmerinnen verlost.

Immer mittwochs um 15 Uhr (Erster Termin: 16. Juli) findet „Vorlesen mit dem Kamishibai“, dem japanischen Erzähltheater, draußen vor der Bücherei statt. Im Anschluss erwartet die Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren eine Basteltüte „to go“. Eine Anmeldung ist nicht nötig, bei schlechtem Wetter fällt das Vorlesen allerdings aus.

In der ersten Ferienwoche vom 14. bis 19. Juli findet wieder die beliebte Schreibwerkstatt mit der Referentin Beatrix Schulte statt. Immer von 10 bis 13 Uhr haben Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 14 Jahren die Möglichkeit, auf ungezwungene Weise Geschichten zu schreiben. Die Ergebnisse, die in diesem Jahr unter dem Motto „Wir fangen die Wörter ein“ stehen, werden dann am Freitagmittag Freunden und Familie bei einer Abschlusslesung präsentiert. Eine Anmeldung ist erforderlich. Die Schreibwerkstatt wird gefördert von Schreibland NRW.

Am Montag, 21. Juli, von 13 bis 17 Uhr haben Kinder und Jugendliche von 8 bis 12 Jahren die Möglichkeit am Workshop „Code & Poetry“ teilzunehmen. Dahinter versteckt sich ein Mix aus Programmieren und Geschichten schreiben. Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich und der Spaß steht im Vordergrund. Auch hier ist eine Anmeldung erforderlich. Dieser Workshop wird gefördert vom Kultursekretariat Gütersloh.

An den drei Terminen 28. Juli um 15 Uhr sowie 6. und 21. August um 11 Uhr bietet das Büchereiteam speziell für Jugendliche im Alter von 12 bis 16 Jahren jeweils das Escapegame „Glitch“ zum Thema Gaming an: Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, als die Spielleiterin Jojo Dugenhubel plötzlich im virtuellen Escapegame feststeckt, das sie dem Team eigentlich vorstellen wollte. Gelingt es dem Team, sie zu befreien? Hierfür kann man sich entweder alleine oder als Team anmelden.

Ebenfalls findet ein Manga-Workshop mit der Manga-Künstlerin Alexandra Völker statt. Am 13. August von 10 bis 13 Uhr heißt es für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren „Manga goes Videospiele“. Dieses Angebot ist Teil des Kulturrucksacks NRW. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Am Freitag, 8. August, von 10 bis 12 Uhr, ist das Bücherei-Team am Stadtstrand zu finden, wenn es heißt „Spiel mit uns“. Neben verschiedenen kleinen Spielen wird ein XXL-Mensch-ärgere-dich-nicht ein besonderes Highlight sein.

Kreative Kinder zwischen 6 und 10 Jahren kommen am 18. August beim „Spaß mit Stoff und Farbe“ auf ihre Kosten. Zum einen dürfen die Teilnehmer ihre eigene Büchereitasche gestalten. Und darüber hinaus soll eine Wimpel-Kette entstehen, die für den Rest des Sommers die Bücherei schmückt. Auch hierfür wird um eine Anmeldung gebeten. Die Veranstaltung dauert von 10 bis 12 Uhr.

Das Sommerfest, welches von Stadtbücherei und Förderverein am 30. August von 11 bis 14 Uhr veranstaltet wird, dreht sich in diesem Jahr um das 80-jährige Jubiläum der Kinderbuchfigur Pippi Langstrumpf. Neben der Bücherbingo-Verlosung wird es also verschiedene Spiele, Basteln, Kulinarisches und vieles mehr passend zur einzigartigen Figur von Astrid Lindgren geben.

Alle Angebote des Bücherei-Programms sind kostenfrei. Anmeldungen zu den verschiedenen Veranstaltungen sind vor Ort, telefonisch unter 0291/205 220 oder per Mail unter buecherei@meschede.de möglich.