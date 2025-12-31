Bildung 2.0: Faszination, Innovation und Technik in der InfoTastic Academy 

Die InfoTastic Academy bietet in Attendorns Innenstadt eine innovative Lernwelt, in der Alt und Jung mithilfe neuester Technik gemeinsam werkeln, programmieren und vielfältige technische Herausforderungen bewältigen können.

Alte Kreidetafeln und veraltete technische Ausstattung gehörten noch bis vor wenigen Jahren zum Erscheinungsbild vieler Schulen in NRW. Glücklicherweise hat sich viel verändert. 2017 unterstützte das Land NRW Schulen mit dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“, ergänzt durch den bundesweiten DigitalPakt für WLAN, Endgeräte und digitale Lernumgebungen. „Das war ein guter Anfang, um die Digitalisierung voranzutreiben. Diesen Ansatz wollten wir mit außerschulischen Bildungsangeboten ergänzen“, erklärt Patrick Schwane, Informatik- und Physiklehrer. Gemeinsam mit vier weiteren Technik- und Bildungsbegeisterten aus Schule und Wirtschaft rief er deshalb diesen außerschulischen Lernort ins Leben. „Digitales und technisches Lernen endet ja nicht mit der Anschaffung von Laptops und am Ende der Schulzeit.“



Quelle: InfoTastic Academy

Ein begeisternder, außerschulischer Lernort

Die Academy ist in thematische Bereiche unterteilt: beispielsweise Robotik, 3D-Druck oder Programmierung. In einem davon beschäftigen sich die Teenager Lara und Tom mit „Python“, einer benutzerfreundlichen Programmiersprache. Nur kurz tauchen sie auf, um sich im hauseigenen Café eine Cola zu holen. „Jugendliche lernen heute lieber im Café und unter Menschen. Das unterstützen wir mit unserer Café-Ecke“, erklärt Christian Bender, 2. Vorsitzender des Vereins InfoTastic. Der 11-jährige Kilian aus Lüdenscheid ist heute mit seinem Großvater Lothar in die Kölner Straße 14A gekommen. Kilian freut sich über seinen 3D-gedruckten Zauberstab. Luke und Jolien aus Ennest sind begeistert von der VR-Brille und dem Tonstudio. Nach einem Kindergeburtstag in der Academy kommen sie nun regelmäßig wieder. Das Equipment der Academy reicht von CNC-Fräse, Lasercutter und Stickmaschine bis zu Laptops und Programmierelementen. Spezielle Geräte wie das ICAROS-Fluggerät, ein Trainingsgerät zur Sturzprophylaxe oder ein Touchscreen (Care Table) für Senioren runden das Angebot ab.



Der 75-jährige Gerhard möchte wissen, warum dieses verflixte Handy nicht mehr angeht. Im VHS-Kurs hatte doch alles funktioniert. „Guck mal, das ist gar nicht schwierig. Du drückst hier und …“, erklärt die 13-jährige Nina den Mechanismus.



Patrick lächelt: „Das ist genau das, was unsere InfoTastic Academy ausmacht: In einer offenen Atmosphäre helfen sich Jung und Alt gegenseitig, lernen voneinander und lassen sich von der Technik faszinieren.“



Professionelles Expertenteam

Das InfoTastic-Team besteht aus 20 Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachgebieten, die in ihrer Freizeit die Aktivitäten hier begleiten. Die Academy ist montags bis freitags von 15 bis 20 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Dieses Angebot ist kostenlos. Alle grundlegenden Geräte können von Besuchenden genutzt werden. Gelegentlich veranstaltet die Academy Workshops zu Robotik, Website-Gestaltung, Drohnenflug oder Smartphone-Bedienung.

Quelle: InfoTastic Academy

Gemeinsam Innovation leben

Geschäftsführer Kai Haase erinnert sich an die Anfänge vor vier Jahren: „Unsere Academy sollte für alle leicht erreichbar sein – zum spontanen Hereinschauen und für ein niedrigschwelliges Angebot für jede Altersgruppe. So lautet unser Motto: Gemeinsam Innovation leben. Dank Sponsoren und Fördermitteln kann die Academy unabhängig arbeiten.“



Die Mitglieder engagieren sich ehrenamtlich und aus reiner Faszination für Technik und Bildung. Passender könnte ihr Name „Infotastic Academy“ also kaum sein. „Das FanTASTIsChe und die Freude am Lernen sind uns besonders wichtig“, ergänzt Patrick, bevor er Lukas, Josefine und deren Mutter Barbara aus Köln die Räume zeigt. Information, Begeisterung und Faszination über die Kreis- und Altersgrenzen hinaus – so kann Bildung 2.0 gelingen.