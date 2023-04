Bike-Arena Sauerland Tour Nr. 47 im Bilsteintal eröffnet

Zur Stärkung der radtouristischen Attraktivität der Stadt Warstein, arbeitete das Stadtmarketing seit April 2020 an einer passenden Mountainbike-Strecke im Wald auf Warsteiner Stadtgebiet. Hierbei mussten neben touristischen, kulturellen und topographischen Highlights auch die Belange des Naturschutzes, der Forstwirtschaft und anderer Freizeitnutzer berücksichtigt werden. Um Konflikte zwischen Wanderern und Mountainbikern zu vermeiden und die Attraktivität der Strecke zu erhöhen, hat das Stadtmarketing an einigen Teilstrecken die Tour als Trail direkt neben vorhandenen Wanderwegen angelegt. Die Route ist im Rahmen der Bike-Arena Sauerland als Tour Nr. 47 ausgeschildert worden und wird auf diese Weise durch den Sauerland Tourismus e.V. mit vermarktet. Durch diese räumliche Besucherlenkung möchte die Stadt dafür sorgen, dass sensible Gebiete geschützt werden, die Bewirtschaftung des Waldes möglichst wenig gestört und das „kreuz und quer Fahren“ im Wald weitgehend unterbunden wird.

„Bei der Planung haben wir Entscheidungsträger aus Forst, Landwirtschaft, Tourismus, Naturschutz und Wanderverband mit einbezogen. Gemeinsam mit freiwilligen Helfern aus der Mountainbike Community der Stadt Warstein und mit Hilfe des Bilsteintal e.V. und der DIMB-Abteilung Sauerland haben wir auf diese Weise eine attraktive Route festlegen und gestalten können. Vor allem die vorbereitenden Gespräche und das Suchen von geeigneten Flächen haben viel Zeit gekostet. Die eigentliche Umsetzung der Strecke, ist Dank des Einsatzes von vielen freiwilligen Helfern und dem Sponsoring der Sparkasse Hellweg-Lippe und der Volksbank Hellweg eG innerhalb von wenigen Monaten erfolgt“, erklärt Stadtmarketingleiter Jeroen Tepas.

Die Route ist naturbelassen ohne irgendwelche Bauwerke. Das Befahren der Strecke geschieht laut Landesforstgesetz zum Zwecke der Erholung und erfolgt damit auf eigene Gefahr. Mit Hilfe des TuS Warstein 45 e.V. und der Bike-Arena Sauerland wird die Strecke mindestens zweimal pro Jahr auf korrekte Ausschilderung, illegale Bauwerke sowie sog. Megagefahren kontrolliert.

Mit dieser MTB-Strecke möchte die Stadt Warstein vor allem die Touren-/X-Country-Fahrer ansprechen, welche Naturerlebnisse sowie attraktive Touren mit Trail-Anteil suchen und immer öfter auch mit dem E-Mountainbike unterwegs sind. Es wird mit einer moderaten Steigerung der MTB-Nutzerzahlen im Wald gerechnet, welche durch die angesprochenen Maßnahmen sinnvoll gelenkt werden sollen.

Die Stadt Warstein bedankt sich bei allen Beteiligten für deren Mitwirken.

Ein Flyer der neuen MTB Strecke ist an der Infothek im Rathaus der Stadt Warstein erhältlich. Die Route ist u.a. auch hier zu finden: https://out.ac/3v7shG.

BU: Die neue MTB Strecke Bike-Arena Sauerland – Rundtour im Bilsteintal Nr. 47 wurde am vergangenen Sonntag offiziell eröffnet

Foto: Sabrina Schrage