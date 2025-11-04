Biggesee Open Air: Musik-Highlight 2026 im Sauerland

Olpe, 03.11.2025 – Das Biggesee Open Air kehrt 2026 zurück – größer, vielfältiger und mit einem starken Partner an Bord. Das beliebte Open Air wird erneut an fünf aufeinanderfolgenden Tagen stattfinden und damit zum Highlight des Sauerländer Veranstaltungssommers.

Was 2016 als Idee im Kopf von Dietmar Harsveldt, dem Gründer des Biggesee Open Airs, begann, wurde 2022 erstmals Realität. Nach dem erfolgreichen Comeback 2025 geht das Event nun unter der Leitung der BOA Veranstaltungs GmbH unter Lars-Hendrik Harsveldt in die nächste Runde – mit eindrucksvollem Line-up und einem erfahrenen Mitveranstalter: Ab sofort ist Markus Krampe, in der Region Olpe und weit darüber hinaus als erfolgreicher Veranstalter bekannt, Teil des Teams. Krampe ist unter anderem für Großevents wie das GLÜCKSGEFÜHLE Festival (gemeinsam mit Lukas Podolski), Inselfieber und die große 80er live Stadiontour verantwortlich. Mit seiner Erfahrung und seinem Netzwerk wird das Biggesee Open Air auf das nächste Level gehoben.

Von Andrea Berg bis Roxette

Vom 3. bis 7. Juni 2026 dürfen sich Besucher auf fünf Tage voller Musik, Emotionen und Sommerfeeling freuen. Auf dem wohl schönsten Open-Air-Gelände im Sauerland treten wieder nationale und internationale Top-Acts auf – darunter Papa Roach, Roxette, Andrea Berg, Sido, Bausa, Tom Gregory und MilleniumKid. Außerdem kehrt am Fronleichnam-Feiertag erstmals das erfolgreiche Event Olpe Olé zurück. Markus Krampe ist eine zentrale Figur in der Geschichte der Olpe Olé-Veranstaltungen. Er gründete die Reihe 2007 im Skigebiet Olpe-Fahlenscheid und etablierte sie als eines der größten Sommerfeste im Sauerland. 2026 sind unter anderem folgende Künstler dabei: Mickie Krause, Mia Julia, Julian Sommer, Frenzy, HBz und Lorenz Büffel. Insgesamt werden beim Biggesee Open Air rund 75.000 Gäste erwartet.

Sommer-Konzertreihe mit Seegefühl

Dabei bleibt das Konzept klar: Das Biggesee Open Air ist kein Festival, sondern eine Open-Air-Konzertreihe – für jedes Konzert sind separate Tickets erhältlich. So können Musikfans individuell wählen, an welchen Abenden sie dabei sein möchten.

Das Programm:

Mittwoch, 03. Juni (Vorfeiertag) – Rock pur mit Papa Roach Die US-amerikanische Rockband sorgt zum Auftakt für explosive Stimmung und energiegeladene Live-Power.

Die US-amerikanische Rockband sorgt zum Auftakt für explosive Stimmung und energiegeladene Live-Power. Donnerstag, 04. Juni – Olpe Olé (Fronleichnam) Die legendäre Partyreihe feiert ihr Comeback am Biggesee – mit Mickie Krause , Mia Julia , Julian Sommer , Frenzy , HBz , Lorenz Büffel , Rumbombe , Samu , Calvin Kleinen und Oli.P . Partystimmung pur bei der größten Sommerparty des Sauerlands!

Die legendäre Partyreihe feiert ihr Comeback am Biggesee – mit , , , , , , , , und . Partystimmung pur bei der größten Sommerparty des Sauerlands! Freitag, 05. Juni – Roxette Die 80er-Legenden bringen ihre größten Hits zurück auf die Bühne – von „Listen to Your Heart“ bis „It Must Have Been Love“.

Die 80er-Legenden bringen ihre größten Hits zurück auf die Bühne – von „Listen to Your Heart“ bis „It Must Have Been Love“. Samstag, 06. Juni – Deutschrap & Pop live Mit Sido , Bausa , Tom Gregory und MilleniumKid übernehmen die Stars der deutschen Musikszene das Ruder.

Mit , , und übernehmen die Stars der deutschen Musikszene das Ruder. Sonntag, 07. Juni – Andrea Berg Die Schlagerkönigin schließt das Biggesee Open Air 2026 mit einem emotionalen Finale voller Gänsehautmomente.

Ein besonderes Highlight bleibt der schwimmende VIP-Bereich mit 750 exklusiven Plätzen auf einer Plattform direkt auf dem Wasser sowie einem festgemachten Fahrgastschiff – ein einmaliges Konzerterlebnis mitten auf dem Biggesee.

Camping und Urlaub

Auch für Übernachtung und Komfort ist gesorgt: Die Campinganlage Vier Jahreszeiten – Camping-Biggesee bietet großzügige Zeltflächen und Stellplätze für Wohnmobile. Wer es stilvoller mag, findet in den Naturlodges ein komfortables Zuhause auf Zeit.

Gut erreichbare Parkmöglichkeiten und separate VIP-Flächen direkt am Gelände sorgen für eine entspannte Anreise.

Mit dem Einstieg von Markus Krampe, der langjährigen Erfahrung von Lars-Hendrik Harsveldt und der BOA Veranstaltungs GmbH ist eines sicher: Das Biggesee Open Air 2026 wird das Musikevent des Jahres im Sauerland.

Das Biggesee Open Air findet vom 3. bis 7. Juni 2026 am Biggesee in Olpe statt. Tickets und Infos unter www.biggesee-open-air.de