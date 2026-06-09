Biggesee Open Air begeistert 40.000 Besucher: Fortsetzung 2027 bereits beschlossen

Mit Papa Roach, Roxette, Sido, Bausa, Tom Gregory, MilleniumKid, Andrea Berg und der großen Mallorca-Party Olpe Olé bot das Biggesee Open Air ein vielfältiges Programm für unterschiedlichste Zielgruppen. „Wir sind mit dem Verlauf der Veranstaltung sehr zufrieden. Die Besucher haben das Konzept angenommen und an allen Tagen für eine großartige Atmosphäre gesorgt. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken“, sagt Lars-Hendrik Harsveldt, Geschäftsführer der BOA Veranstaltungs GmbH.

Quelle: Markus Krampe Entertainment Group

Besucher trotz Regen

Besonders die Auftritte von Papa Roach sowie der Mallorca-Tag bleiben vielen Besuchern in Erinnerung. Trotz teils regnerischer Bedingungen ließen sich die Fans die Stimmung nicht nehmen. „Das Wetter war sicherlich nicht das perfekte Open-Air-Wetter. Die Sauerländer haben aber eindrucksvoll gezeigt, dass sie echte Rock-und Mallorca-Fans sind und sich von ein paar Regenschauern die Stimmung nicht verderben lassen. Trotz der Bedingungen wurde ausgelassen gefeiert und die Atmosphäre war hervorragend. Genau solche Abende zeigen, was für ein besonderes Publikum wir hier haben. Deshalb sind wir sehr froh, dass wir diese Konzerte in Olpe erleben durften. Ein großes Dankeschön an alle Besucher, die diese Veranstaltungsreihe zu etwas Besonderem gemacht haben“, sagt Mitveranstalter Markus Krampe.

Quelle: Markus Krampe Entertainment Group

Festivalwiese wird über Nacht zum „Sandstrand“

Eine besondere Herausforderung stellte der starke Regen rund um Fronleichnam dar. Nach einzelnen Veranstaltungstagen wurde deutlich, dass Teile der Fläche kurzfristig optimiert werden mussten, um weiterhin optimale Bedingungen für die kommenden Tage zu gewährleisten. Dank der schnellen Unterstützung regionaler Unternehmen – unter anderem Blumen Dirr und Tiefbau Schmelzer– konnte innerhalb kürzester Zeit reagiert werden. Zeitweise waren rund 30 Einsatzkräfte mit drei Baggern, drei Radladern sowie drei Traktoren mit Mulden im Einsatz. Insgesamt wurden rund 250 Tonnen Sand und 70 Tonnen Schotter eingebracht, während etwa 40 Tonnen Schlamm abgefahren wurden. Nach knapp acht Stunden präsentierte sich die Fläche wieder in einem hervorragenden Zustand. Der eingebrachte Sand soll auch künftig auf dem Gelände verbleiben und langfristig zur Verbesserung der Fläche beitragen.

Quelle: Markus Krampe Entertainment Group

Biggesee Open Air geht 2027 weiter

Mit der Bekanntgabe von der Mallorca-Party am Donnerstag, 27. Mai 2027 (Fronleichnam) wurde direkt noch während der Veranstaltung 2026 verkündet, dass das Biggesee Open Air auch im kommenden Jahr fortgesetzt wird. „Wir planen aktuell, das Biggesee Open Air auch 2027 wieder über fünf Veranstaltungstage rund um Fronleichnam durchzuführen. Derzeit befinden wir uns mitten im Bookingprozess und warten noch auf Rückmeldungen einiger namhafter Künstler. Die Gespräche laufen sehr positiv und wir hoffen, schon in den kommenden Wochen weitere Acts für das kommende Jahr bekanntgeben zu können“, sagt Markus Krampe. Für die bereits angekündigte Ausgabe der Mallorca-Party stehen mit Mia Julia, Mickie Krause, Lorenz Büffel, Julian Sommer, Calvin Kleinen, Malle Anja und vielen mehr bereits die Künstler hierfür fest. Nach fünf erfolgreichen Veranstaltungstagen richten die Veranstalter ihren Blick nun bereits auf das kommende Jahr. Ziel bleibt es, das Biggesee Open Air Schritt für Schritt weiterzuentwickeln und den Biggesee langfristig als eine der attraktivsten Open-Air-Locations in Nordrhein-Westfalen zu etablieren.