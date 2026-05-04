Biggesee Open Air 2026 vom 3. bis 7. Juni

Genau in 30 Tagen beginnt das Biggesee Open Air 2026. Mit Blick auf den nahenden Start der Veranstaltungsreihe haben die Veranstalter im Rahmen einer Pressekonferenz auf dem Veranstaltungsgelände in Olpe eine durchweg positive Zwischenbilanz gezogen und einen detaillierten Einblick in den aktuellen Planungsstand gegeben.

„Die Resonanz bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Der Biggesee ist unser Zuhause – und genau hier wollen wir eine Veranstaltungsreihe etablieren, die weit über die Region hinausstrahlt“, erklärt Lars-Hendrik Harsveldt, Geschäftsführer der BOA Veranstaltungs GmbH.

Auch Mitveranstalter Markus Krampe blickt optimistisch auf die Zusammenarbeit: „Für mich schließt sich mit dem Biggesee Open Air ein Kreis – schließlich hat hier mit Olpe Olé alles begonnen. Diese Veranstaltung zurückzubringen und gleichzeitig eine so starke Veranstaltungsreihe weiterzuentwickeln, ist etwas ganz Besonderes.“

Planungen im Soll – Optimierungen umgesetzt

Rund vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn befinden sich Organisation und Genehmigungsprozesse im Zeitplan. Das Sicherheitskonzept ist final abgestimmt, alle wesentlichen Gewerke sind beauftragt. Gleichzeitig wurden zahlreiche Optimierungen aus dem Vorjahr umgesetzt: zusätzliche Parkflächen, verbesserte Shuttleführungen sowie eine neue Geländeaufteilung mit optimierten Sichtachsen sorgen für ein noch komfortableres Besuchererlebnis.

Auch infrastrukturell wurde weiter perfektioniert – unter anderem bei Sanitäranlagen, Getränkeständen und Besucherführung. Ziel ist ein reibungsloser Ablauf für die Gäste an allen Veranstaltungstagen.

Quelle: Nadine Volz Andrea Berg auf dem Biggesee Open Air

Vielfältiges Line-up und erste Vorband bestätigt

Vom 3. bis 7. Juni 2026 erwartet die Besucher eine vielseitige Konzertreihe mit internationalen und nationalen Top-Acts wie Papa Roach, Roxette, Andrea Berg, Sido, Bausa, Tom Gregory und MilleniumKid.

Neu bestätigt wurde im Rahmen der Pressekonferenz auch die Vorband für den Rock-Auftakt: Die Münsteraner Crossover-Legenden H-Blockx werden den Abend mit Papa Roach eröffnen und sorgen damit für ein zusätzliches Highlight.

„Im vergangenen Jahr hatten wir mit Bryan Adams einen echten Über-Act, der als Weltstar sehr kurzfristig ausverkauft war. In diesem Jahr liegt das Programm insgesamt deutlich ausgeglichener auf einem ähnlichen Niveau. Das macht die Planung für das Team deutlich einfacher und stabiler. Ich glaube, dass wir mit der Mischung aus Schlager, Rock, dem Mallorca-Thema und auch internationalen wie nationalen Acts wie Roxette, Sido oder Andrea Berg genau die richtige Balance gefunden haben. Das zeigt sich auch sehr positiv in den aktuellen Vorverkäufen, über die wir sehr zufrieden sind,“ so Markus Krampe.

Weitere Programmdetails, darunter Spielzeiten, Geländeinfos sowie zusätzliche Acts, werden in den kommenden Tagen schrittweise veröffentlicht.

Quelle: Fredrik Etoall Coverphoto „SÄLLSKAPSSJUK“ artist Per Gessle ft Lena Philipsson, photo by Fredrik Etoall

Fokus auf Qualität und nachhaltige Entwicklung

Die Veranstalter setzen bewusst auf eine ausgewogene Auslastung und eine langfristige Entwicklung. Ziel ist es, das Biggesee Open Air nachhaltig als feste Größe im Veranstaltungskalender zu etablieren – mit hoher Qualität, durchdachter Organisation und einem besonderen Fokus auf Besucherkomfort. Neben klassischen Anreisemöglichkeiten wird 2026 erstmals auch ein Partybusse-Konzept angeboten: Bei Partybusse.de können Besucher bereits ab 10 Personen gemeinsame Anfahrten aus der Region organisieren.

Das Biggesee Open Air findet vom 3. bis 7. Juni 2026 am Biggesee in Olpe statt. Tickets und weitere Infos gibt es unter www.biggesee-open-air.de

Das Programm:

Mittwoch, 03. Juni (Vorfeiertag) – Rock pur mit Papa Roach Die US-amerikanische Rockband sorgt zum Auftakt für explosive Stimmung und energiegeladene Live-Power. Als Vorband von Papa Roach werden die legendären H-Blockx aus Münster das Biggesee Open Air 2026 eröffnen und den Abend mit ihrem energiegeladenen Alternative-Rock einleiten.

Die US-amerikanische Rockband sorgt zum Auftakt für explosive Stimmung und energiegeladene Live-Power. Als Vorband von werden die legendären aus Münster das Biggesee Open Air 2026 eröffnen und den Abend mit ihrem energiegeladenen Alternative-Rock einleiten. Donnerstag, 04. Juni – Olpe Olé (Fronleichnam) Die legendäre Partyreihe feiert ihr Comeback am Biggesee – mit Mickie Krause , Mia Julia , Julian Sommer , Frenzy , HBz , Lorenz Büffel , Rumbombe , Samu , Calvin Kleinen und Oli.P . Partystimmung pur bei der größten Sommerparty des Sauerlands!

Die legendäre Partyreihe feiert ihr Comeback am Biggesee – mit , , , , , , , , und . Partystimmung pur bei der größten Sommerparty des Sauerlands! Freitag, 05. Juni – Roxette Die 80er-Legenden bringen ihre größten Hits zurück auf die Bühne – von „Listen to Your Heart“ bis „It Must Have Been Love“.

Die 80er-Legenden bringen ihre größten Hits zurück auf die Bühne – von „Listen to Your Heart“ bis „It Must Have Been Love“. Samstag, 06. Juni – Deutschrap & Pop live Mit Sido , Bausa , Tom Gregory und MilleniumKid übernehmen die Stars der deutschen Musikszene das Ruder.

Mit , , und übernehmen die Stars der deutschen Musikszene das Ruder. Sonntag, 07. Juni – Andrea Berg Die Schlagerkönigin schließt das Biggesee Open Air 2026 mit einem emotionalen Finale voller Gänsehautmomente.

Quelle: Biggesee Open Air