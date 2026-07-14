Bigge: Trinkwasserversorgung wird sicherer: HSW investiert 280.000 Euro in moderneres Leitungsnetz 

Rund 530 Meter Trinkwasser-Leitung werden dabei ersetzt: Ein Projekt, von dem zahlreiche Verbraucherinnen und Verbraucher in Bigge profitieren. Bereits seit einigen Wochen haben Baumaßnahmen im Bereich des Bigger Platzes stattgefunden. “Die Arbeiten gehen gut voran”, erläutert Dipl.-Ing. Philipp Hegener, Bereichsleiter Trinkwasserversorgung der HSW. Ungefähr die Hälfte des Projekts ist abgeschlossen – in Kürze geht es nun im Bereich von Josef-Rüther- und Stehestraße weiter.

Hintergrund der Arbeiten

Die bisherige Trinkwasser-Hauptleitung in diesem Bereich stammt in weiten Teilen aus den 1950-er Jahren – “das technische Nutzungsalter ist damit erreicht”, so Philipp Hegener. Defekte Armaturen erschweren zudem den Betrieb. Hinzu kommt: Die Grauguss-Leitung ist mit einem Querschnitt von 300 Milimetern deutlich zu groß dimensioniert – “wahrscheinlich hat man in früheren Jahrzehnten mit stark steigenden Verbräuchen oder auch einem erheblichen Bevölkerungswachstum gerechnet”, vermutet Philipp Hegener.

Ersetzt wird die alte Leitung nun durch duktiles Gussrohr mit einem Leitungsquerschnitt von 150 Milimetern. “Das bietet Vorteile vor allem für die Trinkwasserhygiene, aber auch für die Wirtschaftlichkeit”, erklärt Philipp Hegener. Durch die passgenaue Dimensionierung wird insbesondere das Stagnationsrisiko verringert. Zum größten Teil wird das duktile Gussrohr in offener Bauweise verlegt – auf einem Teilabschnitt von 65 Meter Länge aber auch in die bisherige Leitung eingezogen. Zudem erneuert oder saniert die HSW während der Arbeiten 12 Hausanschlüsse.

Wichtige Funktion für Trinkwasserversorgung

Die Hauptleitung im Bereich von Bigger Platz, Josef-Rüther-Straße und Stehestraße hat eine wichtige Funktion für die Trinkwasserversorgung von Bigge. Vom Hochbehälter Hagen aus wird das „Lebensmittel Nr.1“ zunächst in Richtung Ruhrufer geführt; von dort zweigt die Hauptleitung nach Osten ab, über die dann weite Teile des östlichen Bereichs von Bigge versorgt werden. Insgesamt rund 280.000 Euro investiert die Hochsauerlandwasser GmbH in dieses Projekt.

Nach Abschluss der Arbeiten am Bigger Platz geht es voraussichtlich ab dem 20. Juli in der Josef-Rüther-Straße weiter. Dann muss die Josef-Rüther-Straße zwischen der Einmündung aus der Stehestraße bis zum Rathausparkplatz für etwa drei Wochen für den Straßenverkehr gesperrt werden. Zum Abschluss ist anschließend noch eine Sperrung des Teilstücks der Stehestraße zwischen der Josef-Rüther-Straße und der Hauptstraße erforderlich. Umleitungen sind jeweils ausgeschildert.

Die Hochsauerlandwasser GmbH bittet für die zeitweisen Einschränkungen, die mit diesem Projekt verbunden sind, um Verständnis – Ziel ist es, eine wirtschaftliche und sichere Trinkwasserversorgung dauerhaft sicherzustellen.