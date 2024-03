Bierbotschafter Johannes Vogel im Sauerland

Johannes Vogel, Botschafter des Bieres zu Besuch bei der Warsteiner-Brauerei. v.l.n.r.: Jens Hoffmann (Warsteiner Brauerei), Johannes Vogel, Catharina Cramer und Fabian Griewel (FDP-Vorsitzender Kreis Soest)

Brauereien sind im Sauerland zu Hause – genauso wie der aktuelle Botschafter des Bieres des Deutschen Brauer-Bundes (DBB), Johannes Vogel. Der FDP-Abgeordnete aus dem Wahlkreis Olpe – Märkischer Kreis I und stellv. Vorsitzender der FDP, besuchte die Warsteiner Brauerei und besichtige gemeinsam mit der Inhaberin Catharina Cramer und dem technischen Geschäftsführer Jens Hoffmann die Produktionsstätte, sprach aber auch über die Herausforderungen und Hürden der Brauereibranche und des Mittelstandes. Zum Botschafter des Bieres des DBB wurde Johannes Vogel im letzten Jahr in Berlin ernannt und der gebürtige Wermelskirchener nimmt die damit verbundene Aufgabe ernst: „Als Botschafter des Bieres ist es mir ein Anliegen, zu verstehen, was die Brauereien beschäftigt und vor welchen Herausforderungen sie stehen. Denn nur, wenn wir zuhören, können wir auch politisch die richtigen Entscheidungen für die Branche und den Mittelstand insgesamt treffen. Mittelständische Unternehmen sind das Rückgrat unserer Wirtschaft im Sauerland und in ganz Deutschland – gerade ihnen müssen wir mit der dringend notwendigen Wirtschaftswende das Leben leichter machen.“

Rückgrat der Wirtschaft im Sauerland

Im Februar betitelte der Hauptgeschäftsführer des DBB, Holger Eichele, 2023 als „rabenschwarzes Jahr für die deutsche Brauwirtschaft“, da der gesamte Biermarkt um 4,5 Prozent eingebrochen ist. Die Haus Cramer Gruppe konnte das zurückliegende Jahr mit einem positiven Absatzgewinn abschließen, trotzdem war es nicht ohne Hürden. Und auch im aktuellen Jahr 2024 bleibt die finanzielle Belastung weiterhin ein Thema für die gesamte Branche. „Die hohen und teilweise nicht planbaren Kosten für die Herstellung unserer Biere stellen uns genauso wie die gesamte Branche vor große Herausforderungen“, erklärt Jens Hoffmann, „Neben den Energie- und Rohstoffkosten belasten uns darüber hinaus die Transportkosten, wegen gestiegener Maut und Streiks im Logistikbereich.“ Ein Stopp auf der Brauereitour war auch der Containerterminal der Warsteiner Brauerei. Von dort aus transportiert die Haus Cramer Gruppe ihr Bier per Schiene zu den Kunden und bietet mit der Logistiktochter Boxx Intermodal Logistics außerdem Transporte für Drittkunden an. „Der Containerbahnhof macht einen nachhaltigen Transport möglich. Das ist nicht nur ein Gewinn für die Brauerei, sondern auch für umliegende Firmen“, so Johannes Vogel.

Darüber hinaus war Nachhaltigkeit ein zentrales Thema bei dem Besuch, denn die Brauwirtschaft ist eine energieintensive Branche. „Aufgrund des hohen Energieaufwandes bei der Produktion prüfen wir aktuell die verschiedenen Möglichkeiten zur Energieeinsparung und Ressourcenschonung innerhalb unserer Möglichkeiten“, erklärt Jens Hoffmann. Allerdings gibt es von Seiten der Behörden verschiedene Hindernisse für die Förderung von Nachhaltigkeit in Unternehmen, zum Beispiel durch Überforderung der Behörden bei wichtigen Fachthemen oder Erhöhung der Dokumentationspflicht für die Brauereien. „Dass sich die Haus Cramer Gruppe am Standort Warstein und darüber hinaus im Bereich der Erneuerbaren Freiheitsenergien und der Nachhaltigkeit breiter aufstellen möchte, begrüße ich sehr. Wir müssen in der Politik Rahmenbedingungen schaffen, durch die nachhaltiges Wirtschaften für Unternehmen noch attraktiver wird“, erklärt Johannes Vogel.

Energieeinsparung und Ressourcenschonung

Neben politischen Themen wurden bei dem Besuch des Bierbotschafters natürlich auch die verschiedenen Produkte aus dem Haus-Cramer Portfolio probiert. „Die Braubranche ist gerade in ländlichen Gebieten wie bei uns im Sauerland ein wichtiger Partner für Vereine und Veranstaltungen“, erklärt Inhaberin Catharina Cramer. „Der Genuss von Bier – mit und ohne Alkohol – gehört zur Identität der Deutschen und auf jeden Fall zu der des Sauerlandes.“ Dabei sind die aktuellen Debatten rund um Sponsoring- und Werbeverbote für Brauereien gravierend. Auch da trotz des sinkenden Pro-Kopf-Konsums bei alkoholhaltigen Bier – dieser liegt aktuell deutschlandweit bei gut 90 Litern1 – alkoholfreie Biere seit Jahren einen Aufschwung erleben. Denn der Absatz im alkoholfreien Pilsmarkt im Handel ist seit 2010 um 75 Prozent gestiegen und gewinnt stetig neue Konsumenten. „Alkoholfreie Biere sind einer der Trends auf die auch wir als Haus Cramer Gruppe setzten. Gleichzeitig begegnen uns und der Brauwirtschaft im Bereich der alkoholhaltigen Biere mit möglichen Werbeverboten usw. immer neue Hürden“, erklärt Catharina Cramer.

Der Bierbotschafter des Deutschen Brauer-Bundes

Seit 2002 wird der Titel „Botschafter des Bieres“ vom Deutschen Brauer-Bund verliehen. Der Ehrentitel wird an Persönlichkeiten verliehen, die sich durch besonderes Engagement in politischen oder gesellschaftlichen Aktivitäten in Wirtschaft, Kultur oder Medien auszeichnen. Vor Johannes Vogel waren u.a. auch der jetzige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier oder Cem Özdemir Bierbotschafter.