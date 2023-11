Bezirkspokal bleibt beim TV Gleidorf

Genau ein Jahr nach dem Gewinn des Bezirkspokals in Langenei, traten am Sonntag, 05. November die Mädchen des TV Gleidorf erneut an, um ihren Titel aus dem vergangenen Jahr zu verteidigen. In diesem Jahr nahmen fünf Mannschaften aus dem Turnbezirk Olpe am Wettkampf teil, der in der Turnhalle der Grundschule Gleidorf stattfand.

Neben dem TV Gleidorf waren es noch zwei Mannschaften aus Langenei-Kickenbach, der TV Schmallenberg und der TV Attendorn.

Die Turnerinnen aus Gleidorf begannen souverän am Boden und erhielten dort verdiente hohe Wertungen. Nach einer Gerätepause hieß es erstmal wieder volle Konzentration auf die folgenden drei Geräte. Aber auch am Sprung zeigten die Mädchen ihr Können und selbst ein verpatzter Sprung konnte gut durch die anderen aufgefangen werden. Nach dem Stufenbarren turnten die Mädchen als letztes am Schwebebalken. Eine geschlossene Mannschaftsleistung sowie lautstarke Motivation und positiver Zuspruch untereinander, sorgten für eine tolle Leistung am „Zittergerät“ Schwebebalken.

Bei der abschließenden Siegerehrung wurden zuerst die Einzelturnerinnen aufgerufen. Hier erreichte Magdalena Franzen vom TV Gleidorf den ersten Platz. Auch in der Mannschaftswertung durften die Turnerinnen, Trainerinnen und Trainer vom TV Gleidorf jubeln, denn der Titel aus dem Vorjahr konnte erfolgreich verteidigt werden. Der erste Platz im Bezirkspokal geht somit erneut an die Mannschaft des TV Gleidorf und der Wanderpokal steht nun erneut ein Jahr lang in der Turnhalle in Gleidorf. Die 2. Mannschaft des TV Langenei-Kickenbach belegte den zweiten Platz. Dritte wurde die Mannschaft aus Schmallenberg, den vierten Platz erturnten sich die Mädchen vom TV Attendorn und auf Rang 5 schaffte es die 3.Mannschaft des TV La-Ki.

Damit geht die Wettkampfsaison 2023 zu Ende, dennoch wird in Gleidorf fleißig weiter trainiert, denn am Samstag, 25. November beginnt mit dem vereinsinternen Pokalturnen bereits die neue Saison. Am 10. Dezember findet die Nikolausfeier des TV Gleidorf in der Turnhalle der Grundschule statt.