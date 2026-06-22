Bewusster konsumieren, stilvoll kombinieren: Schmallenberger Start-up KITTO Wardrobe setzt auf zeitlose Mode

Mit ihrem Start-up KITTO Wardrobe verfolgt die Gründerin das Konzept der sogenannten „Capsule Wardrobe“, einer minimalistischen Garderobe aus nur 17 Kleidungsstücken, die Mode langlebiger und bewusster machen soll.

Schon früh spielte Kleidung für Julia Bimmerlein eine wichtige Rolle. Bereits als Kind nähte sie eigene Kleidungsstücke. Nach einem Studium im Produktdesign in Kassel ergänzte sie ihre kreative Ausbildung durch ein duales BWL-Studium. Berufliche Stationen führten sie zunächst in die Medizinproduktebranche und später ins Produktmanagement, unter anderem zu Rosenthal und schließlich ins Sauerland zum Familienunternehmen FALKE.

Quelle: Harry Bellach

Durch ihre Arbeit bei FALKE erhielt Julia intensive Einblicke in die Entstehung moderner Modekollektionen. Schnell wurde ihr klar, dass sie weg von dem Gedanken möchte, jede Saison neue Produkte erschaffen zu müssen. Ihre eigene Capsule Wardrobe existiert bereits seit rund zwanzig Jahren. Inspiration fand sie außerdem auf einer Reise nach Japan. Dort lernte sie die Verbindung aus Minimalismus, handwerklicher Präzision und zeitlosem Design kennen. Auch der Name ihrer Marke stammt aus Japan: KITTO steht sinnbildlich für ein klares, modulares Baukastensystem.



Hinter dem Begriff Capsule Wardrobe steckt eine Garderobe aus wenigen, bewusst ausgewählten Kleidungsstücken, die sich vielseitig kombinieren lassen. „Individualität soll nicht durch ständig neue Kleidung entstehen, sondern durch persönliche Kombinationen und Accessoires“, erklärt Julia Bimmerlein. Wichtig seien ein klares Farbschema und die Entscheidung, weniger, dafür aber hochwertiger zu kaufen.



Mit KITTO Wardrobe bietet die Gründerin 17 miteinander kombinierbare Lieblingsstücke für verschiedene Anlässe. Der letzte Schritt zur Unternehmensgründung ist nun ein Crowdfunding. Noch bis zum 25. Juni können Interessierte über die Plattform Startnext die ersten KITTO-Kleidungsstücke in individueller Konfiguration bestellen. Ziel der Kampagne ist ein Budget von 10.000 Euro, mit dem die erste größere Produktion umgesetzt werden soll. Gleichzeitig versteht Julia die Kampagne als Praxistest: Durch direktes Kundenfeedback möchte sie die Wünsche potenzieller Kundinnen und Kunden besser verstehen und in die Produktion einfließen lassen.

Quelle: Harry Bellach



Produziert wird ausschließlich in Deutschland. Das Crowdfunding umfasst Unisex T-Shirts, Strickpullover und Jeans in jeweils zwei Farben sowie das „KITTO Trio“, bestehend aus allen drei Kleidungsstücken. Weitere Informationen gibt es auf der Website von KITTO Wardrobe unter https://www.kitto-wardrobe.de/ sowie auf Instagram unter @kitto-wardrobe.

Hier geht es zum Crowdfunding von KITTO: https://www.startnext.com/kitto