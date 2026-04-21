Bewerbungsstart für den Heimat-Preis Arnsberg 2026

Die Stadt Arnsberg schreibt in diesem Jahr erneut den „Heimat-Preis Arnsberg 2026“ aus. Initiativen, Vereine und Gruppen, die in besonderer Weise die Gestaltung von Heimat würdigen, sind eingeladen, sich dafür zu bewerben und können ihre Projekte einreichen. Zum mittlerweile siebten Mal würdigt die Stadt Arnsberg damit das Engagement für die Bewahrung von Heimat in Arnsberg und seinen Ortsteilen. Bewerbungen für den Heimat-Preis-Arnsberg 2026 können ab sofort und noch bis 31. August an die Engagementförderung der Stadt Arnsberg gerichtet werden. Insgesamt steht ein Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro zur Verfügung.



Der Heimatpreis würdigt in diesem Jahr die Projekte, die zwischen Januar 2024 und Ende Juli 2026 öffentlich zugänglich realisiert worden sind. Die Arbeiten sollten im Rahmen der Bewerbung in ansprechender Form, möglichst einfacher Sprache und mit Hinweis auf ihre Nachhaltigkeit beschrieben werden. Aus den Bewerbungen wählt eine Jury die drei besten Beiträge aus – für den ersten Preis gibt es 3.000 Euro, der zweite Preis ist mit 1.500 Euro dotiert und der Preisträger von Platz drei darf sich über 500 Euro freuen.



Teilnahmeberechtigt sind alle ehrenamtlich tätigen Vereine, Initiativen und Gruppen, die bis spätestens 31. August das Bewerbungsformular bei der Stadt Arnsberg eingereicht haben. Weitere Informationen zum Heimat-Preis, ein Online-Bewerbungsformular und eine Übersicht der letzten Preisträger:innen gibt es unter www.arnsberg.de/heimat-preis. Über die Zulassung und das Ranking der eingereichten Beiträge wird durch eine Jury unter Ausschluss des Rechtsweges entschieden.



Fragen zur Bewerbung um den Heimat-Preis-Arnsberg 2026 beantwortet die Engagementförderung der Stadt Arnsberg, Isabel Bornemann unter Tel. 02932 201-1402 oder per Mail an i.bornemann@arnsberg.de. Der Heimatpreis der Stadt Arnsberg wird gefördert durch die Landesregierung Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Programms „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet.“