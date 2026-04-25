Beweglichkeit als Lebensqualität

Physiotherapie Praxis Rauschen bietet ganzheitliches Gesundheitskonzept an

Ob nach einer Operation, bei chronischen Beschwerden oder zur Prävention – wenn es um Beweglichkeit und Schmerzfreiheit geht, ist die Physiotherapie Praxis Rauschen in Bad Fredeburg die Anlaufstelle im Sauerland. Mit einem modernen, ganzheitlichen Gesundheitskonzept und einer individuellen Betreuung begleitet das Team Patientinnen und Patienten auf ihrem Weg zurück in einen aktiven Alltag.

„Bevor wir mit der individuellen Therapie starten, nehmen wir uns für jeden Patienten zuerst die Zeit für ein ausführliches Anamesegespräch. Dabei gehen wir gemeinsam auf Ursachenforschung, um körperliche Schwachstellen herauszufinden, an denen wir arbeiten können“, erklärt Steffi Biermann, Heilpraktikerin und Bewegungstrainerin in der Praxis Rauschen in Bad Fredeburg. Genau deshalb setzt die Praxis auf ein maßgeschneidertes Behandlungskonzept statt auf standardisierte Abläufe. Mittels eines digitalen Fragesystems ermittelt Steffi Biermann den Ist-Zustand eines jeden Patienten und passt das Therapiekonzept gezielt auf die persönlichen Bedürfnisse an.

Ganzheitliche Gesundheit erleben

Das Leistungsspektrum der Praxis Rauschen in Bad Fredeburg reicht von klassischer Krankengymnastik und manueller Therapie über ganzheitliche Ansätze wie die Faszientherapue bis hin zu innovativen Konzepten wie der Magnetresonanzstimulation.„Auf die Nachfrage nach Angeboten zur Prävention nimmt stetig zu, erklärt Biermann, „denn Beschwerden vorzubeugen ist immer nachhaltiger, als sie im Nachhinein zu behandeln.“ Mittels BIA-Messung, einer bioelektrischen Widerstandsmessung, wird die Körperzusammensetzung in Muskeln, Knochen, Flüssigkeit, Fett und Zellintegrität exakt bestimmt. Als Ernährungsberaterin berät Steffi Biermann zudem zu einer ausgewogenen Ernährung und optimaler Nährstoffzusammensetzung für Muskelaufbau und allgemeine Fitness.



Modernes EGym und Gesundheitsimpulse

Neben der Physiotherapie kann jeder von außerhalb den 180 Quadratmeter großen Fitnesssbereich mit modernen EGym und E-Flexx-Fitness-Geräten im Obergeschoss nutzen. Inhaber Ralf Rauschen und sein Team bieten zudem kontinuierlich Vorträge zu ganzheitlicher Gesundheit und zu neuroaktiver Bewegung an. Dazu werden auch immer wieder Gastreferenten eingeladen. „Stillstand gibt es in unserem Beruf nicht“, betont Steffi Biermann. „In meiner täglichen Arbeit bereitet es mir einfach Freude, Menschen mit Bewegungs- und Ernährungstipps ganzheitlich zu beraten und ihre Lebensqualität nachhaltig zu verbessern. Unser einzigartiger Gesundheits-Guide wird in der Region sehr gut angenommen. „Dieses Konzept ist einzigartig, gibt es in keiner Therapieeinrichtung und ist dazu gedacht, präventiv auf den Gesundheitszustand des Menschen einzuwirken. Gerade bei wachsendem Bedarf an therapeutischen Leistungen wird deutlich, dass die Nachfrage vorhanden ist“, erklärt Biermann. Denn eines steht fest: Vorsorge ist besser als Nachsorge und spart Zeit und Geld.

Quelle: Physio-Praxis

Kirchplatz 3 · 57392 Schmallenberg-Bad Fredeburg Tel.: 0 29 74 / 8 32 46

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