Foto: Kammerchor Olpe, Cäcilienchor Schildgen und das Neue Rheinische Kammerorchester Köln in St. Martinus Olpe. Quelle: Kammerchor Olpe (Daniel Schneider)

Olpe. Abschied, Erinnerung und Trost standen im Mittelpunkt des Herbstkonzerts des Kammerchores Olpe in der St.-Martinus-Kirche. Vor vollbesetzten Bänken erklang eine eindrucksvolle Aufführung von Wolfgang Amadeus Mozarts Requiem in d-Moll (KV 626). Der Sonntag vor dem Advent, an dem viele der Verstorbenen gedenken, passte zu einem Programm, das vom Sterben als Ankommen erzählte.

Wie schon bei der „Carmina Burana“ im vergangenen Jahr hatte der Kammerchor Olpe das Konzert gemeinsam mit dem Cäcilienchor Herz-Jesu aus Bergisch Gladbach-Schildgen gestaltet. Begleitet wurden die beiden Chöre vom Neuen Rheinischen Kammerorchester aus Köln, die Gesamtleitung lag bei Dr. Manfred Albus.

Stille im Kirchenschiff

Den Auftakt bildete Johann Sebastian Bachs Solokantate „Ich habe genug“ (BWV 82). Bariton Richard Logiewa Stojanovic gab dem greisen Simeon seine Stimme, der im Jesuskind den Erlöser erkennt und nun in Frieden aus der Welt scheiden kann. Spätestens bei der Schlummer-Arie „Schlummert ein, ihr matten Augen“ wurde es ganz still im Kirchenschiff.

Im Mittelpunkt des Konzerts stand Mozarts Requiem. Der Komponist hatte es 1791 im Auftrag des Grafen Franz von Walsegg begonnen und starb noch vor der Vollendung; in der Fassung seines Schülers Franz Xaver Süßmayr zählt es bis heute zu den bekanntesten Chorwerken überhaupt. Mit großer Geschlossenheit und Ausdruckskraft zeichneten die Chöre den weiten Bogen des Werkes nach – vom aufgewühlten „Dies irae“ über das wuchtige „Rex tremendae“ bis zum flehenden „Lacrimosa“, bei dem Mozarts eigene Niederschrift nach wenigen Takten abbricht.

Im Solistenquartett waren die Sopranistin Anna Pehlken und der Tenor Javier Alonso zu hören. Gleich zwei Solisten waren kurzfristig eingesprungen: Bariton Richard Logiewa Stojanovic übernahm für Ralf Rhiel die Basspartien des Nachmittags, und Hanna Schäfer sang für Eva Marti die Altpartie – ohne zuvor mit Chören und Orchester geprobt zu haben.

Musikalischer Höhepunkt im Konzertjahr

Einen stillen Schlusspunkt setzte Mozarts „Ave verum corpus“ (KV 618), eine kurze Motette, die er wenige Monate vor seinem Tod komponiert hatte. Das Publikum dankte allen Mitwirkenden mit langanhaltendem Applaus und stehenden Ovationen.

Dr. Manfred Albus war nach dem Konzert die Freude anzusehen. „Ein Werk wie das Requiem erarbeitet man nicht nebenbei. Zu sehen, wie beide Chöre über Monate daran gewachsen sind, war beeindruckend. Und es dann vor heimischem Publikum aufzuführen, ist etwas ganz Besonderes. Mein Dank gilt allen Sängern, unseren Solisten, dem Orchester und natürlich unserem Publikum“, so Albus.

Für den Kammerchor Olpe war das Konzert der Abschluss einer langen Probenphase und zugleich ein besonderer musikalischer Höhepunkt im heimischen Konzertjahr.

Quelle: Kammerchor Olpe Foto: Kammerchor Olpe, Cäcilienchor Schildgen und das Neue Rheinische Kammerorchester Köln mit Sopranistin Anna Pehlken in St. Martinus Olpe. Quelle: Kammerchor Olpe (Daniel Schneider)

Über den Kammerchor Olpe

Der Kammerchor Olpe e.V. wurde 1985 gegründet und ist Mitglied im Verband Deutscher Konzertchöre. Unter der musikalischen Leitung von Dr. Manfred Albus widmet sich der Chor vor allem der geistlichen Chormusik und gestaltet Konzerte, Gottesdienste und Gedenkveranstaltungen im Kreis Olpe und darüber hinaus. Informationen zu Proben und kommenden Konzerten gibt es unter www.kammerchor-olpe.de.